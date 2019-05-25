Около центрального автовокзала в Рязани столкнулись мотоцикл и легковушка

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В Рязани столкнулись мотоцикл и легковушка. Об этом в редакцию RZN.info сообщил один из очевидцев.
ДТП произошло утром 25 мая. На пересечении Московского шоссе и улицы Мервинской столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл.
На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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