Финляндия откроет в Рязани визовый центр

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Фото: Pixabay.com
Финляндия откроет 16 новых визовых центров в разных городах России, в том числе, в Рязани. Об этом сообщил
С 30 мая центры откроются во Владимире, Туле, Иваново и Калуге, с 6 июня — в Волгограде, Саранске, Белгороде, Рязани, Томске и Курске, с 13 июня — в Тюмени, Сочи, Сургуте, Липецке, Ижевске и Ульяновске. Заявления, поданные в этих центрах, будет рассматривать московское посольство.
Советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски рассказал РИА
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