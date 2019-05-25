Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:53, 25 мая 2019 461
 0    0

Финляндия откроет в Рязани визовый центр

Финляндия откроет в Рязани визовый центр

Фото: Pixabay.com

Финляндия откроет 16 новых визовых центров в разных городах России, в том числе, в Рязани. Об этом сообщил сайт посольства страны.

С 30 мая центры откроются во Владимире, Туле, Иваново и Калуге, с 6 июня — в Волгограде, Саранске, Белгороде, Рязани, Томске и Курске, с 13 июня — в Тюмени, Сочи, Сургуте, Липецке, Ижевске и Ульяновске. Заявления, поданные в этих центрах, будет рассматривать московское посольство.

Советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски рассказал РИА Новости, что такое решение связано с ростом интереса россиян к поездкам в скандинавскую страну.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 40 017
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 419
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 074
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 253
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 438
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Форум