Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ

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В субботу, 25 мая, губернатор Николай Любимов встретил рязанских полицейских, которые вернулись из командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщил
Полгода 90 полицейские служили на федеральном контрольно-пропускном пункте «Затеречный».
Там они охраняли общественный порядок, обеспечивали безопасность, пресекали незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков, выявлению контрабанды и похищенного транспорта, задерживали находящихся в розыске преступников, а также мигрантов, нарушивших законодательство.
Любимов поздравил полицейских с возвращением.
«Никто из нас не сомневался ни на секунду в том, что в командировке вы будете достойно нести службу. Сводный отряд рязанской полиции справился со всеми поставленными задачами, — сказал губернатор. — Каждый из вас проявил свои лучшие профессиональные качества, ответственность, отличную подготовку, и доказал, что способен эффективно выполнять все задачи в сложных условиях».
Лучшим сотрудникам он вручил знаки «240 лет Рязанской области».
Также полицейских наградили ведомственными наградами. Несколько человек получили удостоверения о присвоении очередных специальных званий.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.