Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:33, 26 мая 2019 2 836
 0    0

Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ

Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ

В субботу, 25 мая, губернатор Николай Любимов встретил рязанских полицейских, которые вернулись из командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Полгода 90 полицейские служили на федеральном контрольно-пропускном пункте «Затеречный».

Там они охраняли общественный порядок, обеспечивали безопасность, пресекали незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков, выявлению контрабанды и похищенного транспорта, задерживали находящихся в розыске преступников, а также мигрантов, нарушивших законодательство.

Любимов поздравил полицейских с возвращением.

«Никто из нас не сомневался ни на секунду в том, что в командировке вы будете достойно нести службу. Сводный отряд рязанской полиции справился со всеми поставленными задачами, — сказал губернатор. — Каждый из вас проявил свои лучшие профессиональные качества, ответственность, отличную подготовку, и доказал, что способен эффективно выполнять все задачи в сложных условиях».

Лучшим сотрудникам он вручил знаки «240 лет Рязанской области».

Также полицейских наградили ведомственными наградами. Несколько человек получили удостоверения о присвоении очередных специальных званий.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 40 235
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 529
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 130
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 342
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 459
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум