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17:49, 25 мая 2019 628
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Любимов осмотрел территорию «Соснового бора»

Любимов осмотрел территорию «Соснового бора»

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 25 мая, губернатор Николай Любимов осмотрел санаторий «Сосновый бор». Об этом пишет ИД «Пресса».

Глава региона отметил, что в 2021 году уже планируется пригласить в санаторий людей.

«Здесь задумывается уникальный объект. Конечно, нужно время, что все здесь привести в порядок, оборудовать», — отметил Любимов.

Он рассказал, что санаторий станет местом для постмедицинской реабилитации. Реабилитацию смогут проходить люди с ограниченными возможностями, а также те, кто перенес тяжелые болезни и сложные операции.

Губернатор отметил, что в «Сосновом бору» они будут не только проходить процедуры, но и учиться новым профессиям.

Помимо этого, санаторий сможет стать местом для отдыха для многодетных семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Работы здесь много, — сказал Николай Любимов. — Денег нам хватит, причем это не такие значительные средства, а объект будет действительно нужный».

Он подчеркнул, что деньги, которые вложат в проект — это деньги, сэкономленные министерством труда и соцзащиты области.

Напомним, ремонт «Соснового бора» в Рязани начнется в 2019 году.


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