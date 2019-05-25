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19:14, 25 мая 2019 995
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В МЧС рассказали подробности пожара в Канищеве

В МЧС рассказали подробности пожара в Канищеве

В пресс-службе МЧС рассказали подробности пожара в Канищеве.

Выяснилось, что возгорание произошло на балконе площадью 5 квадратных метров. Никто не пострадал.

На вызов выезжали четыре единицы техники и 11 пожарных.

Напомним, возгорание произошло в субботу, 25 мая, в пятиэтажке на улице Интернациональной.


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