В МЧС рассказали подробности пожара в Канищеве

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В пресс-службе МЧС рассказали подробности пожара в Канищеве.
Выяснилось, что возгорание произошло на балконе площадью 5 квадратных метров. Никто не пострадал.
На вызов выезжали четыре единицы техники и 11 пожарных.
Напомним, возгорание
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