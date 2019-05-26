В шестом велопараде поучаствовали несколько тысяч рязанцев. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В воскресенье, 26 мая, в Рязани прошел шестой велопарад. В колонне по перекрытому городу проехали несколько тысяч человек.
Традиционно участники стартовали с Соборной площади, проехали по Первомайскому проспекту и Московскому шоссе.
Напомним, на время проведения мероприятия
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.