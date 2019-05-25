В Александро-Невском столкнулись две легковушки, пострадали шесть человек

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В Александро-Невском районе столкнулись две легковушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в пятницу, 24 мая, в 21:40. В Александро-Невском, на пересечении улицы Невского и Советская, 20-летняя девушка на Ford Focus, по предварительным данным, двигаясь по улице Советская в сторону автодороги Р-22 «Каспий» не уступила дорогу и столкнулась с KIA Rio, под управлением 21-летнего водителя.
В результате ДТП водители автомобилей, 23-летний пассажир автомобиля Ford Focus, а также пассажиры KIA Rio: 53-летняя женщина и две несовершеннолетние девочки 17 и 13 лет доставлены в медицинское учреждение.
По факту происшествия проводится проверка.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.