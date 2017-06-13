О чем говорят во вторник. Обзор новостей за выходные, 10-12 июня

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Завершились праздничные июньские выходные. Пришло время вспомнить, что произошло в Рязани в этот уикенд.
В Рязанской области изъяли около восьми литров алкогольных добавок. Мужчину задержали за 33 срубленные березы. Выяснилось, что рязанская фирма обманула касимовцев при создании новогодней арки. Рязанское молоко не прошло тверскую проверку на качество. Рязанцы пожаловались на неубранную помойку в их дворе.
Стало известно, что Лыбедский бульвар оформят в стиле «Золушки», а «Окская жемчужина» запланировала попасть в книгу рекордов России. Блогеры разглядели Ленина в шиловском памятнике Евпатию Коловрату. При этом Рязань не вошла в топ-10 добрых городов России. А в Касимове заметили яхту, как у патриарха Кирилла.
В состав сборной на олимпийский сезон вошла еще одна рязанская спортсменка. Гроссмейстер Андрейкин ни разу не проиграл на чемпионате Европы. Футболистки «Рязани-ВДВ» принесли еще одну победу сборной России.
В Рязанской области ищут пропавшего подростка. Рязанцы сняли на видео таксиста — нарушителя ПДД. Маршрутка «Рязань — Ряжск» попала в аварию в Кораблинском районе. Выяснилось, что ДТП произошло по вине легковушки. На улице Есенина произошла серьезная авария
В День России Николай Любимов вручил паспорта одаренным школьникам. В этот же день антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов.