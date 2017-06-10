В Рязанской области изъяли 7,6 литра алкогольных добавок. Об этом
Весь товар содержал более 28% этилового спирта. Добавки продавали по низкой цене.
Запрещенную к продаже продукцию нашли в трех торговых точках Рязани, а также у двух предпринимателей из Шиловского района и одного — из Клепиковского. Их оштрафовали на 18 тысяч рублей.
Во время проверок также выявили нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. По их факту возбудили и рассмотрели 12 дел. Нарушителей оштрафовали на 71 тысячу рублей.