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9:01, 10 июня 2017 124
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В Рязанской области изъяли 7,6 литра алкогольных добавок

В Рязанской области изъяли 7,6 литра алкогольных добавок

В Рязанской области изъяли 7,6 литра алкогольных добавок. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Весь товар содержал более 28% этилового спирта. Добавки продавали по низкой цене.

Запрещенную к продаже продукцию нашли в трех торговых точках Рязани, а также у двух предпринимателей из Шиловского района и одного — из Клепиковского. Их оштрафовали на 18 тысяч рублей.

Во время проверок также выявили нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. По их факту возбудили и рассмотрели 12 дел. Нарушителей оштрафовали на 71 тысячу рублей.


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21 час назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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