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12:51, 11 июня 2017 819
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Рязанское молоко не прошло тверскую проверку на качество

Рязанское молоко не прошло тверскую проверку на качество

Рязанское молоко не прошло проверку исследователей из Твери на качество. Об этом говорится в отчете Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

Образцы молока изучили в рамках государственного пищевого мониторинга. Проверку на показатели качества не прошли две пробы питьевого молока жирностью 3,2%. Их производителями заявлены расположенные в Рязанской и Московской областях предприятия.

По результатам экспертиз, проведенных методом иммуноферментного анализа, специалистами лаборатории установлено в образцах наличие сухого молока.

«Сведения о регистрации нарушений требований направлены в систему Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в территориальное Управление Россельхознадзора с целью принятия соответствующих мер», — говорится в сообщении.


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