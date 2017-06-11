Рязанское молоко не прошло тверскую проверку на качество

Рязанское молоко не прошло проверку исследователей из Твери на качество. Об этом говорится в
Образцы молока изучили в рамках государственного пищевого мониторинга. Проверку на показатели качества не прошли две пробы питьевого молока жирностью 3,2%. Их производителями заявлены расположенные в Рязанской и Московской областях предприятия.
По результатам экспертиз, проведенных методом иммуноферментного анализа, специалистами лаборатории установлено в образцах наличие сухого молока.
«Сведения о регистрации нарушений требований направлены в систему Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в территориальное Управление Россельхознадзора с целью принятия соответствующих мер», — говорится в сообщении.