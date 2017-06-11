Блогеры разглядели Ленина в шиловском памятнике Евпатию Коловрату

Блогеры опубликовали в сети информацию о том, что в памятнике Евпатию Коловрату, установленном в Шилове, просматриваются черты Владимира Ленина. Разобраться в этом решили корреспонденты журнала «Огонек», пишет «
В районной администрации на вопрос журналистов о сходстве богатыря с вождем мирового пролетариата ответили удивлением. «Какая глупость! Даже не представляю, кто такие сплетни распространяет!» — возмутилась глава отдела культуры Ирина Жарикова.
Чиновников заподозрили в подмене, популярной версией в сети стала переделка старого памятника Ленину в памятник Коловрату. Однако на своем месте в целости и сохранности оказались оба монумента.
Как выяснилось, причина схожести скульптур совсем в другом. В 1988 году памятник богатырю делала молодая девушка. «Звали ее, кажется, Лена. Помню, когда работа была еще в глине, я обратил внимание, что тело слеплено откровенно плохо, а вот голова — ничего. Я спросил, кто голову лепил. И девочка призналась, что ей помог папа. Фамилии не помню, но это был один из тех советских скульпторов, которые всю жизнь лепили лениных», — рассказал скульптор Александр Молостов.
Фото Дмитрия Лебедева