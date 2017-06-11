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19:16, 11 июня 2017 1 195
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Рязань не вошла в топ-10 добрых городов России

Рязань не вошла в топ-10 добрых городов России

Фото: Pixabay.com

Рязань не вошла в топ-10 добрых городов России. Рейтинг подготовила Общественная палата по промежуточным результатам всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», передает «РИА Новости».

«Самым добрым городом стал Санкт-Петербург. Второе место заняли Химки, а третье — Кронштадт. Далее расположились Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород», — рассказала инициатор акции, член Общественной палаты Елена Сутормина. Она уточнила, что жители этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий.

Сутормина подчеркнула, что большую активность в акции проявили сельские жители, поэтому в ближайшее время Общественная палата опубликует список самых чистых сел России.


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Рязань не вошла в топ-10 добрых городов России
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