Рязань не вошла в топ-10 добрых городов России. Рейтинг подготовила Общественная палата по промежуточным результатам всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», передает «
«Самым добрым городом стал Санкт-Петербург. Второе место заняли Химки, а третье — Кронштадт. Далее расположились Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород», — рассказала инициатор акции, член Общественной палаты Елена Сутормина. Она уточнила, что жители этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий.
Сутормина подчеркнула, что большую активность в акции проявили сельские жители, поэтому в ближайшее время Общественная палата опубликует список самых чистых сел России.