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13:40, 10 июня 2017 1 746
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«Мы попадем в книгу рекордов России». «Окская Жемчужина» приготовила для туристов новые сюрпризы

«Мы попадем в книгу рекордов России». «Окская Жемчужина» приготовила для туристов новые сюрпризы

В новом сезоне гостинично-развлекательный комплекс «Окская Жемчужина» приготовил для рязанцев и туристов из других городов новые сюрпризы. Об этом заявила арт-директор центра Татьяна Гвоздивская на встрече с журналистами в пятницу, 9 июня.

В частности, «Жемчужина» планирует попасть в Книгу рекордов России. «И, может быть, не один раз», — отметила арт-директор. Речь идет о блюде и напитке, которые, возможно, станут самыми большими в стране.

Еще одним приятным открытием для гостей комплекса будет новый SPA-салон. Его клиентам предложат различные процедуры, коррекцию фигуры и даже лечение.

Однако самые большие изменения произойдут с рестораном «Матрешки», в меню которого войдут блюда только русской кухни. Другим станет и интерьер заведения (планируется установить настоящую печь), и его направленность — развлекательный формат превратится в семейный, в программе появится больше праздников для детей, а также квестов.

«Мы хотим установить в ресторане большие самовары и проводить для гостей бесплатные чаепития с баранками», — поделилась Гвоздивская.

В свою очередь ресторан «Паруса» представит туристам обновленное меню, куда войдут такие блюда, как осьминоги в соусе из авокадо и салат с перепелками и мушмулой.

По словам арт-директора, «Окская Жемчужина» поддерживает идею врио губернатора о развитии туризма в регионе. «К нам приезжают гости не только из Рязани, но и из других городов. Единовременно мы можем разместить в гостинице 237 человек», — добавила она.

Напомним, Николай Любимов поручил развивать в области детский туризм, а также заявил о необходимости развития медицинского туризма и о возможности — военного. Желание региона выйти на новый уровень в области туризма отметил Виталий Мутко.

Фото из группы «Окской Жемчужины» «ВКонтакте»


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