«В надежных руках». Николай Любимов вручил паспорта одаренным школьникам

В Рязани в День России торжественно вручили паспорта отличившимся школьникам. Церемонию в понедельник, 12 июня, провел врио губернатора Николай Любимов. Паспорта получили 35 подростков из Рязани, Касимова, Сасова, Александро-Невского, Захаровского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского районов — отличники и активные общественные деятели.
Любимов напомнил им, что 27 лет назад в этот день была принята декларация о государственном суверенитете. «За эти годы Россия не только преодолела труднейшие испытания, но и смогла утвердиться как современная, открытая и самостоятельная страна, — подчеркнул политик. — Мы доказали всем миру, что Россия — сильная и свободная страна, которой все по плечу».
Врио губернатора заметил, что для этих школьников государственный праздник стал также и личным. «Сегодня вы станете гражданами великой страны. Вы лучший пример и подтверждение того, что рязанская земля богата талантливыми, целеустремленными людьми, способными взять на себя ответственность за наше благополучное будущее», — заявил он. Любимов пожелал участникам церемонии правильно выбрать свой путь, гордиться страной и жить так, чтобы она гордилась ими.
По мнению политика, рязанская земля обладает «огромным потенциалом во всех сферах жизни», а рязанцы прославляют свой край и свою страну «добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами». «Сегодня мы с вами можем убедиться в том, что наша страна — в надежных руках», — добавил он.