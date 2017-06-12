Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:07, 12 июня 2017 1 124
 0    0

«В надежных руках». Николай Любимов вручил паспорта одаренным школьникам

«В надежных руках». Николай Любимов вручил паспорта одаренным школьникам

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани в День России торжественно вручили паспорта отличившимся школьникам. Церемонию в понедельник, 12 июня, провел врио губернатора Николай Любимов. Паспорта получили 35 подростков из Рязани, Касимова, Сасова, Александро-Невского, Захаровского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского районов — отличники и активные общественные деятели.

Любимов напомнил им, что 27 лет назад в этот день была принята декларация о государственном суверенитете. «За эти годы Россия не только преодолела труднейшие испытания, но и смогла утвердиться как современная, открытая и самостоятельная страна, — подчеркнул политик. — Мы доказали всем миру, что Россия — сильная и свободная страна, которой все по плечу».

Врио губернатора заметил, что для этих школьников государственный праздник стал также и личным. «Сегодня вы станете гражданами великой страны. Вы лучший пример и подтверждение того, что рязанская земля богата талантливыми, целеустремленными людьми, способными взять на себя ответственность за наше благополучное будущее», — заявил он. Любимов пожелал участникам церемонии правильно выбрать свой путь, гордиться страной и жить так, чтобы она гордилась ими.

По мнению политика, рязанская земля обладает «огромным потенциалом во всех сферах жизни», а рязанцы прославляют свой край и свою страну «добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами». «Сегодня мы с вами можем убедиться в том, что наша страна — в надежных руках», — добавил он.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
13:07, 12 июня 2017
«В надежных руках». Николай Любимов вручил паспорта одаренным школьникам
11:02, 12 июня 2017
В День России Фролов пожелал рязанцам новых перспектив 1
9:46, 12 июня 2017
Рязанцы вносят большой вклад в укрепление государства — Любимов
12:36, 11 июня 2017
Кандидатам в рязанские губернаторы придется собрать 218 подписей 2
21:49, 10 июня 2017
Путин ответил на вопрос Стоуна о «желании быть царем». Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Как Рязани открыть двери для туристов?

Как Рязани открыть двери для туристов? 1

В России есть примеры успешного развития и благоустройства городов за счет туризма. Соседний областной центр — Тула, Суздаль во Владимирской области, Углич в Ярославской… Каковы секреты их успеха?

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 105 912
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 9
17:48, 6 июня 2017 24 063
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 18 430
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 17 267
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
19:00, 2 июня 2017 16 941
Проект набережной на берегу Трубежа занял первое место в сочинском дизайн-форуме. Фото 5
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум