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21:22, 12 июня 2017 7 728
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Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж

Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани в понедельник, 12 июня, прошел согласованный антикоррупционный митинг. По оценкам организаторов — регионального штаба Алексея Навального, в Парке братства по оружию в Приокском собрались 550 человек, по данным областного управления МВД — около 200. Это были люди разных возрастов, преобладала молодежь. Некоторые принесли тематические плакаты, символику политических движений разного толка.

В отличие от Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов, рязанский митинг прошел без конфликтов, провокаций и задержаний. Полицейских в форме в непосредственной близости от места акции не было.

За полтора часа со сцены выступили около 20 человек разных взглядов: городские внесистемные политики, активисты, просто желающие высказаться, в том числе рязанцы, участвовавшие в столичной акции. Ораторы критиковали местные и, чаще, федеральные власти, говорили о коррупции в разных сферах, пели политические песни, призывали участвовать в выборах, обращаться к чиновникам с проблемами, к также «просвещать людей» в интернете. «Посмотрите, „Одноклассники“ — это же непаханное поле», — заметила одна из выступавших.

Несколько раз поднималась тема революции. Одни говорили: «Наша цель — революция 5.11. Как говорится, 17-й год — можем повторить». Другие: «Мы пока что мирные граждане. Надеемся, власть нас услышит. А если не услышит, то будем действовать по ситуации». Третьи выступали против революционного пути в принципе.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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