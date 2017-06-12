Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж

В Рязани в понедельник, 12 июня, прошел согласованный антикоррупционный митинг. По оценкам организаторов — регионального штаба Алексея Навального, в Парке братства по оружию в Приокском собрались 550 человек, по данным областного управления МВД — около 200. Это были люди разных возрастов, преобладала молодежь. Некоторые принесли тематические плакаты, символику политических движений разного толка.
В отличие от Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов, рязанский митинг прошел без конфликтов, провокаций и задержаний. Полицейских в форме в непосредственной близости от места акции не было.
За полтора часа со сцены выступили около 20 человек разных взглядов: городские внесистемные политики, активисты, просто желающие высказаться, в том числе рязанцы, участвовавшие в столичной акции. Ораторы критиковали местные и, чаще, федеральные власти, говорили о коррупции в разных сферах, пели политические песни, призывали участвовать в выборах, обращаться к чиновникам с проблемами, к также «просвещать людей» в интернете. «Посмотрите, „Одноклассники“ — это же непаханное поле», — заметила одна из выступавших.
Несколько раз поднималась тема революции. Одни говорили: «Наша цель — революция 5.11. Как говорится, 17-й год — можем повторить». Другие: «Мы пока что мирные граждане. Надеемся, власть нас услышит. А если не услышит, то будем действовать по ситуации». Третьи выступали против революционного пути в принципе.