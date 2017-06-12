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20:46, 12 июня 2017 2 238
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В Касимове заметили «яхту патриарха». Фото

В Касимове заметили «яхту патриарха». Фото

В Касимове заметили «яхту патриарха». Фотографии появились в группе «Типичный Касимов» «ВКонтакте» в понедельник, 12 июня.

Яхту «Паллада» заметил не только автор поста, но и другие касимовцы, а также администратор группы. Они подтвердили, что судно находится у причала.

Согласно данным портала «Гордон», аналогичная яхта с таким же названием в 2015 году принадлежала патриарху Кириллу. По информации официального сайта Валаамского монастыря, в 2005 году «Лукойл» подарил «Палладу» храму. По некоторым данным, стоимость яхты составляет четыре миллиона долларов.

Напомним, патриарх Кирилл посетил Касимов 7 мая 2017 года.

Фото из группы «Типичный Касимов»


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3 дня назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

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