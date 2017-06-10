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20:20, 10 июня 2017 450
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Рязанская фирма обманула касимовцев при создании новогодней арки. Видео

Рязанская фирма обманула касимовцев при создании новогодней арки. Видео

Рязанская фирма обманула касимовцев при создании новогодней арки. Видео об этом снял администратор паблика «Типичный Касимов».

Как рассказал автор ролика, объявление о создании арт-объекта было размещено в данной группе. На него откликнулся Вадим Щегольков, представляющий рязанскую фирму «Электросетьсервис». Мужчина пообещал выполнить работу и взял за нее 20 тысяч рублей.

Но конструкция, которую он собрал, не отвечала требованиям: прутья каркаса были тонкими, арка качалась от ветра. Мужчина даже украсил ее новогодними огнями, но это не изменило ситуацию.

Арка, которую в итоге установили в городе, была собрана на деньги администратора паблика.

Напомним, ранее сообщалось, что арт-объект установили на деньги горожан.


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