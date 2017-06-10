Рязанская фирма обманула касимовцев при создании новогодней арки. Видео об этом снял администратор паблика «
Как рассказал автор ролика, объявление о создании арт-объекта было размещено в данной группе. На него откликнулся Вадим Щегольков, представляющий рязанскую фирму «Электросетьсервис». Мужчина пообещал выполнить работу и взял за нее 20 тысяч рублей.
Но конструкция, которую он собрал, не отвечала требованиям: прутья каркаса были тонкими, арка качалась от ветра. Мужчина даже украсил ее новогодними огнями, но это не изменило ситуацию.
Арка, которую в итоге установили в городе, была собрана на деньги администратора паблика.
Напомним, ранее сообщалось, что арт-объект