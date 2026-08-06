Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Некоторые здания будут ждать реконструкции почти 200 лет

Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани насчитывается более 550 таких зданий, в которых сроки капремонта перенесли на период после 2040 года. Некоторые здания будут ждать реконструкции почти 200 лет. Рассказываем подробнее, почему так получилось и как выглядят дома, которым приказали ̶д̶о̶л̶г̶о̶ ̶ж̶и̶т̶ь̶ дольше ждать необходимого ремонта.

4 августа в Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера — в пределах придомовой территории жилого дома № 12 на улице Юннатов. Согласно распоряжению мэрии, ЧС объявлена из-за разрушения крыши жилого дома: возникла угроза жизни и здоровью жителей.

История этого дома тянется не первый месяц. 4 июля глава следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался проверкой соблюдения прав жителей дома на улице Юннатов. В его приемную обратилась рязанка, сообщившая, что здание 1962 года постройки находится в непригодном состоянии: крыша деформирована, зимой ее не очищали от снега и наледи, а кирпичная кладка фасада постоянно разрушается. По ее словам, сроки капитального ремонта дома постоянно сдвигали и в последний раз их перенесли на 2046 год.

Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что здание на улице Юннатов далеко не единственное, где сроки работ перенесли на период после 2040 года. После изучения списка многоквартирных домов в Рязанской области, подлежащих капремонту, стало понятно, что только в Рязани насчитывается более 550 таких зданий. Рассказываем подробнее, почему так получилось и как выглядят дома, которым приказали ̶д̶о̶л̶г̶о̶ ̶ж̶и̶т̶ь̶ дольше ждать необходимого ремонта.

Достоят ли?

На улице Ленина в доме № 51\21, расположенном на пересечении с Право-Лыбедской улицей в самом центре города, на первом и подвальном этажах работают заведения общепита. При этом фасад здания выглядит грязным и обшарпанным.

Крышу, которую видно с улицы, также нельзя назвать красивой. Какое состояние кровли там, где мы не видим — неизвестно, но дыры заметны и с улицы.

Это — парадная часть. Заходим во «двор». От него тут только ржавые почтовые ящики и мусорка, детской площадки нет.

Ступени в подъезды деревянные и перекошенные. Наличие спутниковых тарелок и преимущественно пластиковых окон указывает на то, что в здании продолжают жить люди.

Дом построен в 1917 году. Все работы по капитальному ремонту должны были провести в здании до 2025 года. Однако, согласно новому документу, ремонт фундамента перенесен на 2044-2046 годы, кровли — на 2052 год. Внутренние коммуникации (электричество, водоснабжение, газ и отопление) планируется привести в порядок в 2031—2034 годах. Фасад, по данным документации, должны были отремонтировать в 2014—2016 годах, а подвальные помещения запланированы к ремонту в 2026—2028 годах.

Дом является объектом культурного наследия (ОКН). По данным инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области, в действующей редакции региональной программы капремонта на 2040-2050 годы запланирован ремонт 39 многоквартирных домов со статусом памятников.

Капитальный ремонт на ОКН проводится в соответствии с федеральным законом и если работы не затрагивают предмет охраны, они выполняются по Жилищному кодексу. Если затрагивают — только путем проведения работ по сохранению объекта, с соблюдением требования статей 36 и 45 закона № 73‑ФЗ и с разрешения уполномоченного органа. То есть обычный подрядчик ремонтировать памятник архитектуры не сможет: на реставрационные работы нужна лицензия, а сами работы дороже и сложнее — вплоть до разработки научно‑проектной документации по ГОСТу.

При этом денег на реставрацию ОКН в региональной программе капремонта нет. В региональной инспекции подтвердили, что реставрационные работы в рамках программы капремонта не производятся. Не будет и дополнительных денег из бюджета, софинансирование капремонта из областной казны не предусмотрено.

В итоге отбор подрядчиков идет по постановлениям правительства, однако собственники памятников, как и в случае с Гостиным двором [о нем позже] на улице Ленина, вынуждены сами искать компанию с лицензией Минкульта, самостоятельно разрабатывать проект и согласовывать его с госинспекцией по охране ОКН.

Состояние памятников при этом должно отслеживаться: согласно статье 33 закона № 73‑ФЗ, обследование и фотофиксация с составлением актов технического состояния проводятся один раз в пять лет.

На улице Кольцова № 14а находится двухэтажный дом 1917 года постройки. По словам местных жительниц, в здании остается всего 3 жилые квартиры, так как большинство рязанцев съехало из-за нечеловеческих условий.

Одна семья, недавно купившая квартиру, продолжает приезжать на свою жилплощадь, именно они разводят палисадник под окнами дома — там растут помидоры.

Внутри, по словам пенсионерок, все разрушается. Стены в подъезде выглядят ужасно, двери в квартиры преимущественно деревянные, а внутри пахнет сыростью.

Все работы по капитальному ремонту должны были провести в здании до 2025 года. Однако согласно новому документу, фундамент здания отремонтируют к 2043 году. К 2028 году приведут в порядок фасад и подвалы, а к 2031 году — крышу. Часть внутренних коммуникаций уже отремонтирована, а остальное запланировано к 2037 году.

На улице Горького, в доме № 67, располагается жилое здание 1917 года постройки. Сроки капитального ремонта фундамента сдвинуты на 2044-2046 годы, фасад и подвалы отремонтируют к 2028 году, крышу — к 2031 году. Все внутренние коммуникации планируется отремонтировать к 2037 году.

На картах дом отмечен, как «достопримечательность», однако ни в какие списки дом не входит.

Внешний вид строения вызывает сомнения — а простоит ли дом до указанных сроков? Да и есть ощущение, что в случае его сохранения будет легче и дешевле построить все заново. Обшивка фасада выполнена из старого дерева, окна как пластиковые, так и деревянные.

В основном жилые помещения заброшены, но в некоторых окнах горит свет, а у дома припарковано несколько автомобилей.

В некоторые квартиры имеется прямой доступ для вандалов и бездомных с улицы через открытые двери или разбитые окна.

На проезде Щедрина капитального ремонта к 2052 году ожидают сразу несколько домов с номерами 7, 8а и 8б, построенных в период с 1956 по 1958 годы.

Фасад всех зданий оставляет желать лучшего: наблюдается отваливающаяся штукатурка, потертости и грязь.

При этом на некоторых домах у входной двери в подъезд размещаются объявления о сдаче или даже продаже квартир.

Местная жительница рассказала, что квартира перешла ей по наследству. В доме наблюдается постоянная сырость и часто возникают проблемы с электричеством, поэтому она с семьей планирует переезд. Услышав сроки капитального ремонта, она рассмеялась.

В домах №№ 8а и 8б ремонт фундаментов запланирован к 2031 году, капитальный ремонт фасадов и подвальных помещений завершится к 2028 году, а кровли — к 2052 году. Внутренние коммуникации приведут в порядок к 2031 году.

Дом № 11 на улице Николодворянской построен из кирпича в 1917 году. Кирпичная кладка в некоторых местах разрушается, а фасад сильно зарос растительностью. Дом является памятником.

В здании встречаются как пластиковые, так и деревянные окна. Судя по разбитым стеклам, в нескольких квартирах жильцов уже нет.

Около подъезда стоят самодельные скамейки, а на двери висят объявления о том, что с 1 марта 2026 года к обслуживанию дома приступает МБУ «Аварийно-ремонтная служба». Ступеньки и дверь в подъезд — деревянные.

Сам подъезд напоминает декорацию к фильму Балабанова. Штукатурка отваливается до самого кирпича, на стенах виднеются подтеки или плесень из-за постоянной влажности, а внутри пахнет сыростью, старостью и влажным деревом.

На фасаде с внешней стороны здания раньше был балкон. Сейчас о нем напоминает лишь оставшееся ржавое ограждение и одна насквозь прогнившая деревянная доска, которая когда-то была частью пола.

Несмотря на то, что капремонт дому требовался даже не позавчера, а еще с десяток лет назад, фундамент, фасад и крышу отремонтируют до 2040 года, имеющиеся внутренние коммуникации (вероятно, части из них просто-напросто в здании нет) — с 2031 по 2040 годы. При этом ранее работы планировали провести до 2025 года.

На улице Соборной, в доме № 21, находится здание, построенное в 1850 году. Через розово-коричневую краску на фасаде проглядывают белые и серые проплешины. Дом — также памятник регионального значения — «Здание присутственных мест».

Оно остается жилым, окна преимущественно пластиковые. Рядом с подъездом под аркой все стены исписаны граффити.

На фасаде со стороны улицы штукатурка местами отсутствует, кровля тоже выглядит плачевно.

Срок капитального ремонта фундамента перенесен с 2025 на 2044-2046 годы, то есть практически спустя 200 лет после постройки. Подвал и фасад отремонтируют к 2031 году. Крышу, судя по перечню, должны были отремонтировать в 2017—2019 годах. Коммуникации, кроме водоотведения, которое должны были привести в порядок до 2019 года, реконструируют с 2031 по 2040 годы.

С другой стороны улицы Соборной располагается здание под № 52б, построенное в 1917 году. Сроки капитального ремонта фундамента перенесены на 2038-2040 годы. Фасад и крышу ремонтируют к 2049 году. Внутренние коммуникации запланированы к капитальному ремонту с 2047 по 2055 годы.

Вопрос о том, простоит ли здание еще пару лет, возникает при первом же взгляде на него, поскольку часть второго этажа является полностью деревянной.

Тем не менее, в доме живут люди: в палисаднике под окнами высажены цветы и сушится белье.

Многоквартирный дом № 29 на улице Свободы, построенный в 1957 году, имеет три этажа.

Фасад здания окрашен в грязно-желтый цвет и украшен некогда красивыми белыми колоннами. Ближе к крыше со стороны двора на фасаде имеется покрытие цвета бетона.

На самой кровле находятся выступы, отделанные кирпичом, который в любой момент может осыпаться на прохожих. На первом этаже располагается коммерческое заведение.

Перенесенные сроки капитального ремонта выглядят следующим образом: фасад отремонтируют к 2058 году, фундамент — к 2040 году, ремонт подвальных помещений завершится к 2028 году, а крышу, согласно реестру, приведут в порядок к 2052 году. Все внутренние коммуникации отремонтируют к 2058 году.

Со здания на улице Ленина, дом № 33, уже давно сыпется штукатурка прямо на прохожих. Жители дома неоднократно сообщали об этом в социальных сетях, а в администрации Рязани отвечали на жалобы о разрушающемся фасаде Западного корпуса Гостиного двора.

В мэрии сообщили, что инициировать ремонт обязаны сами собственники, выбравшие непосредственный способ управления.

Поскольку здание является памятником архитектуры регионального значения, работы подчиняются особым правилам. Жителям необходимо найти подрядчика с лицензией министерства культуры области, самостоятельно разработать проект и согласовать его с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия.

Согласно перечню, здание построено в 1918 году. Сроки его капитального ремонта перенесены на 2043 год. К этому времени должны починить фундамент, который частично отламывается. Фасад, согласно перечню, должен был быть отремонтирован в 2016 году, кровля запланирована к ремонту к 2058 году, подвалы будут готовы к 2028 году. Все внутренние коммуникации отремонтируют к 2037 году.

Конечно, среди домов с перенесенными сроками капитального ремонта на 40-ые годы встречаются и более новые строения, которые ждут ремонта не 200 лет, а всего лишь 50-70 лет. Об их состоянии можно только догадываться. Некоторые объекты, такие как здания на площади Свободы, выглядят вполне прилично снаружи, но что происходит внутри с коммуникациями и подвальными помещениями, остается неизвестным.

Например, дом № 9 на улице Либкнехта, не выглядит разваливающимся, но из-за сорванных сроков капремонта крыши в здании начался потоп. Только после этого работы по кровле возобновили.

Что делать?

Всего в новом перечне удалось найти 563 многоквартирных дома в Рязани до 1970 года постройки с перенесенным сроком капитального ремонта (в основном фундаментов) на 2040-2050 годы. До 1940 года постройки таких зданий в списке — 47 адресов. По области — тысячи.

В ответ на запрос редакции РЗН.инфо в фонде капремонта сообщили, что массовый перенос сроков связан с изменениями в нормативных актах, которые произошли в мае-июне 2025 года. Тогда сроки ремонта пересмотрели для всех домов, а саму региональную программу продлили до 2058 года. В ведомстве также подчеркнули, что оценка реального технического состояния зданий не входит в их полномочия, а аварийные дома по закону вообще исключаются из программы капремонта.

Проводились ли фактические обследования тех сотен домов, чей ремонт отложили на 2040-2050 годы, неизвестно. Ответа от фонда не последовало.

Госинспекция по охране ОКН, в свою очередь, сообщила, что информация о проведении ею оценки сроков ремонта, установленных региональной программой, в министерство ТЭК и ЖКХ не поступала, — то есть состояние памятников при переносе сроков, судя по всему, также не учитывалось.

Массовый перенос сроков капремонта на десятилетия вперед, судя по всему, связан именно с нехваткой средств: денег в фонде физически не хватает, чтобы отремонтировать все дома в обозримом будущем.

Впрочем, есть способ перенести сроки капремонта на более раннее время. Как рассказали РЗН.инфо в министерстве ТЭК и ЖКХ, график капремонта составляется по строгим региональным правилам. В мае-июне 2025 года эти правила обновили, поэтому сроки ремонта автоматически пересчитали для всех домов Рязанской области.

Сдвинуть назначенный срок можно, если провести техническое обследование дома. Поскольку бюджетных денег на такие экспертизы сейчас нет, оплачивать их придется самим жильцам. Для этого нужно провести общее собрание собственников, принять решение о сборе средств, а затем передать готовый отчет в министерство. Там специальная комиссия изучит реальное состояние здания и примет решение о переносе сроков капремонта.

Рязанцы продолжают исправно платить

В 2025 году в фонд капремонта от рязанцев поступило чуть больше 2,5 миллиарда рублей, а в 2026 году планируется собрать около 3 миллиардов.

По итогам 2025 года собираемость взносов составила 98,95%, в рамках краткосрочного плана отремонтировано 688 многоквартирных домов, процент выполнения плана по Рязани — 95,46%, в целом по области — 95%.

Спрогнозировать собираемость взносов на 2026 год фонд не берется — «ввиду отсутствия объективных методов оценки будущего уровня платежной дисциплины собственников», однако по состоянию на отчетную дату она составляет более 94,16%.

За последние 5 лет в общей сложности было отремонтировано 3 627 конструктивных элементов. Треть от этой цифры приходится на 2025 год: в 2023 году отремонтировано 302 элемента, в 2024 — 403, в 2025 — 1202.

Из 1202 видов работ — 250 приходится на кровли, 234 — на фасады, 221 — на электроснабжение, 149 — на теплоснабжение, 128 — на подвалы, 122 — на холодное и 54 — на горячее водоснабжение; также заменено 44 лифта.

К июлю 2026 года выполнено менее 10% работ от годового плана (из запланированных на этот год 1 450 элементов к началу июля в Рязани отремонтировали лишь 8,6%, а в целом по области — 9,1%).

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев еще в январе 2025 года заявлял, что Фонд капремонта исполнил план лишь на 34%, хотя уровень контрактации составил более 70%. По его словам, «капремонт — это наша боль». Проблемы копились с 2020 и 2021 годов, когда выставлялись на торги наиболее простые конструктивные элементы — фасады, отмостки, крыши, а инженерные сети при этом годами не ремонтировались.

В 2026 году планируется провести работы по капитальному ремонту более чем в 528 многоквартирных домах. При этом фондом подчеркивается, что сроки и перечень конкретных работ по каждому дому устанавливаются исключительно министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области в рамках утвержденной региональной программы. А люди тем временем продолжают платить взносы, но когда дойдет дело до них — неизвестно. А некоторые здания, судя по их состоянию, могут просто не дожить до назначенных дат.

В галерее — фото других зданий, описание которых не вошло в основной текст материала.