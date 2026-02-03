Рязань
В Рязанской области в 2026 году отремонтируют 528 многоквартирных домов
В 2026 году планируется провести работы в более чем 528 многоквартирных домах. Об этом эфире ГТРК «Ока» рассказал и. о. гендиректора Фонда капремонта Рязанской области Альберт Керян.

Отмечается, что выполнят работы по ремонту крыш, фасадов, подвалов и фундаментов.

«Реальный спрос на ремонт многоквартирных домов гораздо выше, чем наши возможности. В связи с этим мы отбираем дома, которые более повреждены, у них износ наибольший», — заявил Альберт Керян.

По его словам, в 2025 году программу выполнили на 95 процентов. Керян объяснил, что остальные работы также проведены, но пока проверяются и проходят стадию приемки.

Он отметил, что происходят ситуации, когда жители могут приблизить сроки проведения капремонта. Если износ дома сильный, рязанцам необходимо подать заявление, провести собрание собственников, подготовить техническое задание. Позже на основании данных документов Фонд капремонта переносит работы на более ранний срок.

Кроме того, в эфире обратили внимание, что часто подрядчики не успевают завершить работы в срок. И. о. гендиректора Фонда объяснил, что на это влияет человеческий фактор, погода, логистика и ряд других причин.

«Погодные условия часто влияют на отсрочку. Неделю дожди — работы на фасаде, кровле стоят. Соответственно подрядная организация не успевает все сделать. Но это отслеживается. Для тех подрядных организаций, которые не в рамках погодных условий или иных моментов завершают работы поздно, у нас штрафные санкции», — рассказал Альберт Керян.

Напомним, в апреле 2025 года он занял должность заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области по административным вопросам.

Фото: скриншот из выпуска «Вести-Рязань».