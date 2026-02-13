В Рязани у многоэтажки не успели провести в срок капремонт крыши, дом затопило

В Рязани у многоэтажки не успели провести в срок капремонт крыши, дом затопило. Об этом РЗН. Инфо рассказали жители. В доме № 9 на улице Либкнехта начали проводить капитальный ремонт крыши. Согласно информационной табличке, завершить его должны были не позже 1 ноября 2025 года.

В Рязани у многоэтажки не успели провести в срок капремонт крыши, дом затопило. Об этом РЗН. Инфо рассказали жители.

В доме № 9 на улице Либкнехта начали проводить капитальный ремонт крыши. Согласно информационной табличке, завершить его должны были не позже 1 ноября 2025 года.

По данным на 13 февраля 2026 года, капитальный ремонт не завершили, из-за чего начался потоп и дом оказался в воде. Кроме того, в многоэтажке отключили электричество. Решение приняли из-за воды в щитках. По словам жильцов, пришлось вызывать и МЧС из-за угрозы замыкания.

Отмечается, что капремонтом крыши занимается ООО «Стройкоминвест».

По данным из открытых источников, дом построен в 1984 году.

Ранее о затоплении квартир рассказали жители дома № 61 на Московском шоссе.