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Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев: фонд капремонта исполнил план на 34%
«Капремонт — это наша боль. Но в 2024 году удалось добиться уровня повышения контрактации. Фактически было законтрактовано более 70% от плана», — отметил прокурор.

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев заявил, что Фонд капремонта исполнил план более чем на 34%. Соответствующую информацию он озвучил на пресс-конференции в среду, 22 января.

«Капремонт — это наша боль. Но в 2024 году удалось добиться уровня повышения контрактации. Фактически было законтрактовано более 70% от плана», — отметил прокурор.

По словам Дмитрия Коданева, в 2020 и 2021 года накопились проблемы. И сегодня город расхлебывает последствия того, что Фонд капитального ремонта выставлял на торги наиболее простые конструктивные проблемы. Подрядчики ремонтировали фасад, отмостку, крышу.

«А инженерные сети годами не ремонтировались», — продолжил прокурор.

Он уверен, что 2024 году возникли проблемы, потому что подрядчики взяли в работу сложные «констркутивы». Но из-за того, что работы сложные, не все подрядные организации справились с ремонтом. Прокуратура завела административные дела по отношению к таким организациям, в том числе к виновным в срывах сроков по подаче отопления осенью — тогда без тепла остались 38 многоквартирных домов.

«В целом уровень исполнения контрактов в 2024 году составляет более 34% от запланированных. По конструктивным элементам мы сделали половину. В 2023 году исполнение было больше, но контрактов по ремонту инженерных сетей было меньше», — заключил прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев.

Кроме того, он отметил, что прокуратура заметила не совсем правильную процедуру торгов, искусственное укрупнение лотов от Фонда капремонта. Прокурор направил по этому поводу обращения в ФАС, в феврале будет решение.