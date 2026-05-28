В центре Рязани на прохожих упала часть фасада здания

В соцсетях опубликована жалоба на состояние исторического здания в центре Рязани. На улице Ленина № 33, по словам рязанки, разрушается Западный корпус Гостиного двора (XVIII-XIX вв.) — памятник архитектуры регионального значения. «Ну просто крик души. В самом центре города рушится дом на прохожих. Дом — памятник архитектуры! Куда смотрит жилинспекция? Ждете, когда кого-то убьет?» , — написано в комментарии. На опубликованных фотографиях видны следы разрушения фасада: осыпающаяся штукатурка, трещины в кладке.