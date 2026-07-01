Власти заявили, что рязанцы сами должны заказать проект ремонта здания-памятника

В администрации Рязани ответили на жалобы о разрушающемся фасаде Западного корпуса Гостиного двора на улице Ленина № 33. В мэрии сообщили, что опасную зону уже оградили. Далее в комментарии объяснили, как инициировать ремонт фасада. Поскольку объект является памятником архитектуры регионального значения, работы подчиняются особым правилам. Для ремонта потребуется подрядчик с лицензией регионального министерства культуры. Для масштабных работ жителям необходимо самостоятельно разработать проект, согласовать его с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия и только затем приступать к ремонту. Уточнить сроки и особенности проведения работ можно в региональном Фонде капитального ремонта, а по вопросам сохранения здания — в Госинспекции по охране объектов культурного наследия.

В администрации Рязани ответили на жалобы о разрушающемся фасаде Западного корпуса Гостиного двора на улице Ленина № 33. Комментарий появился в соцсетях.

В мэрии сообщили, что опасную зону уже оградили. При этом чиновники подчеркнули, что инициировать ремонт здания должны сами собственники, поскольку они выбрали непосредственный способ управления домом.

Далее в комментарии объяснили, как инициировать ремонт фасада. Поскольку объект является памятником архитектуры регионального значения, работы подчиняются особым правилам. Для ремонта потребуется подрядчик с лицензией регионального министерства культуры. Для масштабных работ жителям необходимо самостоятельно разработать проект, согласовать его с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия и только затем приступать к ремонту. Уточнить сроки и особенности проведения работ можно в региональном Фонде капитального ремонта, а по вопросам сохранения здания — в Госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Ранее, в конце мая, в соцсетях появилась жалоба на состояние исторического здания в центре Рязани. Тогда местные жители сообщили, что с Западного корпуса Гостиного двора на прохожих упала часть фасада.

Еще один инцидент произошел в августе 2024 года на улице Ленина. От фасада этого же дома отлетела еще одна часть, о чем рязанцы также писали в соцсетях.