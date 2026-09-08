Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопления

В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая часть Северной окружной дороги, Мервино, часть Семчина и Канищева, место строительства нового моста через Оку в Песочне. На территории подтопления также оказались улицы Есенина, Семинарская, половина улицы Свободы, территория кремля, Московское и Михайловское шоссе, территория Кального вплоть до Касимовского шоссе, с «аппендиксом» у ручья Быстрец. В Рязанском округе в зону, где пока запрещено строить, вошли поселки Дубровка и Дубровичи, частично Алеканово, часть территорий Вышгорода, Выползова, Мурмина, Льгова, Кораблина. Вся Агро-Пустынь, Поляны.

4 августа 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 301, изменивший правила строительства на территориях, подверженных затоплению. Поправки коснулись Водного кодекса и закона о безопасности гидротехнических сооружений.

Ранее в документах формулировка была условной: строить в зоне подтопления разрешалось, если исполнитель обещал сделать инженерную защиту, и судебная практика это допускала. Теперь все иначе. В новом законе указано, что «строительство объектов капитального строительства запрещено, за исключением самих защитных сооружений». Также введен запрет на освоение территорий, что закрывает возможность даже подготовительных работ.

Простыми словами, если раньше можно было пообещать сделать защиту и построить дом, то теперь возводить жилые дома и другие капитальные здания в зонах затопления категорически нельзя. Более того, зарегистрировать такой объект в Росреестре также не получится, даже если разрешение на строительство выдавалось ещё до изменений в законодательстве. Отметим, что ограничения касаются и социальных объектов, которые возводятся за госбюджет.

Почему правила ужесточили

«Триггером» столь радикального пересмотра правил стали трагические события в Дагестане весной 2026 года. В конце марта сильные дожди привели к подтоплению более двух тысяч жилых домов и электроподстанций, а также к оползням. По данным Росгидромета, такие мощные осадки бывают в регионе раз в 10 лет.

Как отметил на тот момент глава Дагестана Сергей Меликов, одной из ключевых причин масштабных разрушений стала хаотичная застройка без разрешительных документов. Именно такие самовольные объекты пострадали в первую очередь. Получается, что новый федеральный запрет на капитальное строительство в зонах подтопления на «дагестанскую проблему» попросту не повлияет — те, кто строения не легализовал, так и будет это делать.

Однако от закона теперь страдают и частники, и застройщики в целом, потому что жёсткие формулировки бьют по тем, кто действовал строго в правовом поле.

Реакция строительного рынка

Ситуация оказалась стрессовой для строительного комплекса всей страны. Это признают на самом высоком уровне. В министерстве строительства и ЖКХ России отметили, что поправки вносились оперативно, поэтому сейчас на уровне Правительства готовятся меры для исправления ситуации.

Во-первых, разрабатываются антикризисные решения, которые позволят достроить и зарегистрировать уже начатые здания. Во-вторых, в последующем будут подготовлены уточнения в законодательство, так как города традиционно строятся на реках. Федерация индивидуального жилищного строительства уже направила обращение с просьбой дать разъяснения: распространяются ли новые ограничения на дома, по которым до принятия закона было получено положительное уведомление.

Рязань и посёлки вокруг

Для Рязанской области новый закон создает серьезные вызовы, особенно в контексте уже реализуемых проектов. В мае 2026 года в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о 47 зонах затопления и подтопления в регионе.

Согласно кадастровой карте, в зоне с особыми условиями использования территории оказалась и часть Рязани. В зону подтоплений входят Борки, большая часть Северной окружной дороги, Мервино, часть Семчина и Канищева, место строительства нового моста через Оку в Песочне. В зону с новыми ограничениями также входят улицы Есенина, Семинарская, половина улицы Свободы, территория кремля, Московское и Михайловское шоссе, территория Кального вплоть до Касимовского шоссе, с «аппендиксом» у ручья Быстрец.

Все схемы в материале носят иллюстративный характер. Узнать, расположен ли конкретный земельный участок в границах опасной зоны, можно самостоятельно через Публичную кадастровую карту. Для этого необходимо найти участок по кадастровому номеру, нажать в выпадающем меню кнопку «Слои», активировать вкладку «Зоны с особыми условиями использования территорий» и изучить наложенную графику.

В Рязанском округе в зону подтопляемых территорий вошли поселки Дубровка и Дубровичи, частично Алеканово, часть территорий Вышгорода, Выползова, Мурмина, Льгова, Кораблина, а также вся Агро-Пустынь, Поляны.

Отметим, что часть Рязани со стороны Оки и ближайшие населенные пункты, действительно, регулярно подтапливаются. Всего в зоне половодья в 2026 году оказывались 28 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях области, 19 участков дорог и мосты.

Кстати, на заседаниях региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям не раз поднимался вопрос о долгосрочных мерах по защите от затопления Рязани со стороны Лесопарка. Одним из рассматриваемых вариантов является строительство защитного сооружения в городе. Это напрямую касается будущих планов застройки в пойменных территориях: без снятия зоны подтопления через инженерную защиту любое новое капитальное строительство там будет невозможно.

Отметим, что под новые ограничения попало здание национального центра «Россия» напротив Торгового городка. Несмотря на то, что при проектировании здания учитывался естественный барьер для воды в виде отсыпки территории, поправки в федеральный закон все еще не позволяют ввести практически готовое здание в эксплуатацию.

27 августа во время прямого эфира проблему прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Прозвучал вопрос от многодетной семьи, которая получила землю в поселке Варские на подтопляемой территории. Рязанцы пожаловались, что сейчас построить что-либо на земле от государства по новому законодательству нельзя.

«Сейчас прорабатываются изменения в законодательство. В том числе временный порядок, который позволит эту проблему прямо сейчас решить. И затем изменения в федеральный закон, который эту проблему снимет. Уже прошел ряд обсуждений. Мы поднимали эту проблему на федеральном уровне. Соответствующие поручения даны. Не надо снимать зону подтопления, скоро будут внесены поправки в законодательство. Мы все прекрасно понимаем, что там, где есть зона подтопления, достаточно насыпать какое-то основание под дом и на нем уже аккуратно все это возводить, но точно уж не ограничивать строительство полностью», — заявил Малков.

Ловушка для ИЖС

Отдельного внимания заслуживают проблемы в сфере индивидуального жилищного строительства. Рынок уже столкнулся с отказами Росреестра в регистрации прав. Как отметили в материале «Российской газеты», люди подавали уведомления о начале строительства, получали одобрение, строили дом, а сейчас им говорят, что строить было нельзя. Таких случаев уже сотни по стране. Для тех, кто строил без предварительного уведомления, надеясь на дачную амнистию, вероятность требования о сносе оценивается экспертами в 99%.

Закон не имеет обратной силы, поэтому уже зарегистрированные дома сносить не будут, но любая реконструкция с увеличением площади или строительство новых капитальных объектов на таких землях теперь находится под строгим запретом.

С проблемой регистрации дома столкнулись и рязанские семьи. Так, жительница написала, что является собственницей земли в селе Поляны. Ей выдали разрешение на строительство индивидуального жилого дома до вступления в силу закона. Однако зарегистрировать уже построенный дом из-за измененных норм не получается.

«Наша семья остается без средств, которые были потрачены на дом, и без самого жилья. Я, муж, двое детей и наш дедушка рискуем остаться без крыши над головой. Таких собственников по Рязанскому району оказалось немало», — написала женщина.

Власти ей ответили. В главархитектуре региона повторили слова губернатора, что «сейчас разрабатывается временный порядок действия федерального закона. После этого планируется изменение федерального законодательства для решения проблемы».

Отметим, что владельцы участков в зоне подтопления теперь рискуют нарваться на серьёзные финансовые расходы. По данным РБК Недвижимость, наиболее тяжелая ситуация складывается у проектов на начальной стадии строительства и у проектов комплексного развития территории.

Многие собственники ошибочно полагают, что инженерная защита теперь не имеет значения, однако это не так. Строительство защитного сооружения — это единственное основание для исключения территории из зоны подтопления. Инженерную защиту могут строить как власти, так и владельцы участков. Лишь только после того, как уполномоченный орган принимает решение об изменении зонирования, строительство зданий разрешается.

Главная проблема заключается в том, что правообладателю участка не вполне понятно, каким образом ему пройти этот путь и что именно считать достаточной инженерной защитой.

Что ждет нас в будущем?

Доработкой принятого закона активно занимаются федеральные власти. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что они «глубоко в вопросе и знают, как из него выходить».

«Никто не останется в заложниках. Все обязательства, взятые компаниями перед людьми или перед банками, или еще перед кем-то, будут выполнены, все объекты будут достроены. Что касается регистрации ИЖС, сегодня Росреестр в рамках 218-го Федерального закона продолжает регистрацию там, где это возможно. Что будет с ИЖС, мы сейчас дорабатываем. Ждем формирования новой Государственной Думы и будем вносить поправки», — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что обсуждаемые меры не повлияют на безопасность жителей, проживающих в опасных зонах.

«Конечно, все будет сделано с учетом отрицательного опыта Дагестана и той ситуации, которая была. Но мы теперь более сбалансированно подойдем к тому, чтобы жилье и нежилье строилось, но было безопасным с точки зрения возможных подтоплений», — заключил Стасишин.

Как именно будет скорректирован закон, пока непонятно. Если желания и возможности ждать новых документов нет, то единственный выход из ситуации — возводить только некапитальные строения, такие как легкие летние домики без фундамента, сараи или иные сооружения, которые можно быстро разобрать.