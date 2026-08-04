В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации

В документе отмечается, что режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Рязани введен в пределах придомовой территории жилого дома № 12 на улице Юннатов. ЧС объявили из-за разрушения крыши жилого дома. В распоряжении отметили, что возникла угроза жизни и здоровью жителей дома. ЧС ввели 4 августа.

В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Соответствующее распоряжение мэрии опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В документе отмечается, что режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Рязани введен в пределах придомовой территории жилого дома № 12 на улице Юннатов.

ЧС объявили из-за разрушения крыши жилого дома. В распоряжении отметили, что возникла угроза жизни и здоровью жителей дома. ЧС ввели 4 августа.

Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации предстоит при наличии оснований предоставить в установленном порядке жилые помещения маневренного фонда гражданам. Также профильное управление организует проведение технической экспертизы с дальнейшим изготовлением проектной документации, и аварийные работы.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин запрашивал доклад об этом аварийном доме в Рязани.