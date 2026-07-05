Бастрыкин запросил доклад об аварийном доме в Рязани

В приемную председателя СК обратилась рязанка. Она сообщила, что здание 1962 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля деформирована, зимой крышу не очищают от снега и наледи, а кирпичная кладка фасада обрушается. При этом сроки капитального ремонта постоянно сдвигаются и в последний раз были перенесены на 2046 год. Обращения в различные инстанции результатов не принесли. По факту обращения СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Руководителю регионального управления поручено доложить о промежуточных итогах и принятых мерах по защите прав жильцов. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома на улице Юннатов в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В приемную председателя СК обратилась рязанка. Она сообщила, что здание 1962 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля деформирована, зимой крышу не очищают от снега и наледи, а кирпичная кладка фасада обрушается. При этом сроки капитального ремонта постоянно сдвигаются и в последний раз были перенесены на 2046 год. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

По факту обращения СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Руководителю регионального управления поручено доложить о промежуточных итогах и принятых мерах по защите прав жильцов. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.