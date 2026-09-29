Масштабный проект «Окская стрелка» в Борках: первые этапы благоустройства затона и планы по развитию окской излучины

Жилой комплекс «Окская стрелка» в микрорайоне Борки станет новым форматом городской среды. Подробности масштабного проекта редакция РЗН.инфо узнала у управляющего директора ГК «Зеленый сад — наш дом» Андрея Оришкевича.

Жилой комплекс «Окская стрелка» в микрорайоне Борки станет новым форматом городской среды. Подробности масштабного проекта редакция РЗН.инфо узнала у управляющего директора ГК «Зеленый сад — наш дом» Андрея Оришкевича. Первая очередь жилого комплекса, который изменит привычный облик района, будет сдан уже в 2027 году.

Территория превратится в пространство, где приоритеты отдаются экологии, здоровому образу жизни и безопасности. В проекте тщательно проработаны вопросы единения с природой и комплексной защиты будущих жителей.

Концепции «медленных городов»

Проектировщики комплекса изучили опыт ведущих мировых и отечественных агломераций, чтобы создать среду для полноценной самореализации людей любых возрастов. В частности, речь идет о концепции «медленных городов», которая зародилась в Италии. Ее главная задача — улучшить качество жизни за счет замедления ритма. Участники этого движения создают новые зеленые и пешеходные зоны, формируя атмосферу добрососедства.

Внутренние процессы здесь спланированы максимально грамотно. Архитектура зданий и дизайн придомовых территорий, включая световые и цветовые решения, подсветку деревьев и малых архитектурных форм, помогут жителям сохранить когнитивное здоровье.

«Размеренные процессы и грамотно спланированная среда снижают психологические нагрузки и продлевают жизнь в среднем на два-три года», — отметил Андрей Оришкевич.

Набережная

Несмотря на близость Оки, в Рязани до недавнего времени не было полноценной набережной. Сейчас ведется проектная работа для двух ее участков, первый из которых появится непосредственно у «Окской стрелки». Основная проблема проектировки любой набережной — это конфликт встречающихся потоков людей.

Двухуровневая набережная «Окской стрелки» будет первой в России с необычной, более комфортной, логистикой, спроектированной для регулировки потоков людей.

С верхнего уровня, как и с нижнего, для пешеходов будет открываться полноценный вид на затон. В такой планировке есть и другие преимущества. Например, большее количество скамеек и мест для отдыха.

Вместе с набережной, которую построят для 3-го Борковского карьера, общая протяженность пространства составит больше трех километров с учетом существующей причальной стены на Окской излучине.

Пляжную зону шириной от 15 до 30 метров покроют мелким золотистым песком, а расстояние от домов первой линии до воды составит 100 метров. На набережной разместятся лодочная станция, первая в городе марина на 140 маломерных судов, пешеходные и велосипедные дорожки, амфитеатр, сухой фонтан, кемпинг, фестивальное пространство и парк птиц с лебедями и аистами.

Водные активности станут приоритетом развития территории около «Окской стрелки». Строительство марины на Борковском затоне запланировано в два этапа. Здесь появятся маломерные лодки, которыми рязанцы смогу воспользоваться даже без наличия специальных прав.

Справочно: согласно правилам, маломерные суда с мотором мощностью до 10 лошадиных сил не требуют регистрации и наличия прав у владельца.

Запуск полноценного проекта марины для среднетоннажных судов планируется с 2028 года. Стоянка для такой техники появится возле Луковского леса. Там смогут швартоваться суда, обеспечивающие туристический транзит по Оке. Для резидентов ЖК «Окская стрелка» будет предусмотрена специальная программа с приоритетным доступом. Сегодня на акватории уже оборудован лодочный пирс, где клиенты компании могут бесплатно воспользоваться экскурсией по затону и реке Оке.

Отдельное внимание уделяется рыбалке и водному спорту. Недавно на акватории прошел фестиваль «Рыбатлон». В планах — оборудовать на берегу затона более 20 рыболовных мостков с зонтами и креслами с подстаканниками. Это — разработка ГК «Зеленый сад — наш дом», направленная на максимальный комфорт рыбаков.

Также девелопер активно сотрудничает с Рязанским союзом сапсерферов: в 2026 на акватории Борковского затона состоялся масштабный женский фестиваль сап-серфинга. В ближайших планах — велогонка в прибрежной части Луковского леса.

Зимой активности на воде не прекратятся. Для любителей бани и подледного лова на затоне разместят мобильные парилки с прорубью и рыболовные домики. Их можно будет арендовать и перемещать в любую точку затона. Также компания ведет переговоры о проведении гонок на льду с Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта. Концепция соревнований будет готова к концу года.

Безопасность и защита от атак БПЛА

Безопасность жителей — абсолютный приоритет. ЖК «Окская стрелка» расположен в экологически чистой зоне: выше сбросов муниципальных отходов и вдали от промзон. Также Андрей Оришкевич подчеркнул, что удаленность от предприятий минимизирует потенциальный риск падения беспилотных летательных аппаратов на территорию жилого комплекса.

На территории ЖК «Еврокласс-4» в начале августа прошла тренировка по ликвидации ЧС, где собрались спасатели, медики и представители всех коммунальных структур областного центра. За их слаженной работой наблюдали представители 14 управляющих компаний Рязани.

УК «Зеленый сад — Мой Дом» признана лучшей в регионе по уровню подготовки к чрезвычайным ситуациям. У каждого дома компании есть укрытие. Это подвалы, цокольные этажи и паркинги жилых комплексов. В ЖК «Еврокласс-4» установили откидные лавочки, автономное освещение, закупили генераторы, аптечки, биотуалеты, а также средства радиосвязи и запас питьевой воды.

Количество мест в укрытиях рассчитано по нормативам. Для удобства жителей в подъездах каждого из 34 домов размещены информационные таблички с адресами укрытий и алгоритмом действий при угрозе БПЛА и ракетной опасности. Информация дублируется в домовых чатах.

В каждом подъезде установили специальные сейфы с ключами от укрытий, что сэкономит время в случае ЧС. Код доступа к ним автоматически высылается в общедомовый чат в мессенджере МАХ при объявлении опасности.

Полученный опыт применят во всех новых домах ГК «Зеленый сад — Наш дом», включая строящийся ЖК «Окская Стрелка». В проектах заложены все необходимые объекты гражданской обороны по аналогии с уже действующими укрытиями домов компании. Подвальные помещения и цоколи изначально спроектированы с учетом всех требований МЧС, оснащены системами вентиляции, автономного освещения и резервного электропитания.

В ЖК «Окская стрелка» установят колонки с умным ассистентом «Милый дом». С их помощью можно вызвать охрану и сотрудников управляющей компании. На складах УК будут храниться готовые оконные конструкции для оперативной замены. А генераторы мощностью от 300 до 500 киловатт готовы питать комплекс при обесточивании.

34 километра велодорожек и СИМадром

Для любителей велосипедов и самокатов около ЖК «Окская стрелка» будет создана развитая дорожная сеть протяженностью 34 километра. Маршруты соединят с городскими велодорожками: появятся удобные выходы на Северной окружной в сторону развязки у Канищева.

СИМ — средство индивидуальной мобильности. К ним относятся электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, моноколеса.

На территории «Окской стрелки» появится уникальный СИМадром. Это будет уменьшенная копия площади Ленина в Рязани — самого загруженного перекрестка города. Роботизированная система воссоздает аварийные ситуации на дорогах: человек на самокате при обгоне автомобиля задевает боковое зеркало машины и падает, превышает скорость, внезапно выезжает на проезжую часть. Обучение на СИМадроме поможет выработать навыки правильного поведения в подобных случаях.

Концепцию СИМадрома представили губернатору Рязанской области Павлу Малкову, который предложил добавить сложный рельеф для более эффективной выработки навыков.

Забота о жильцах

Со слов Андрея Оришкевича, планируется, что в ЖК будут проживать три тысячи рязанцев. В проекте предусмотрено 1 246 бесплатных парковочных мест и 244 платных.

Пространство оборудуют зарядными станциями для электромобилей. Платные паркинги расположатся в четырех отдельно стоящих стилобатах. А сверху на них установят детские площадки.

Озеленение — важный аспект благоустройства в крупных городах. Площадь зеленых насаждений в ЖК «Окская стрелка» составит два гектара, а парковая зона с детскими и спортивными площадками займет 12 тысяч квадратных метров. Всего построят 12 детских и 22 спортивные площадки. Протяженность пешеходных дорожек в Луковском лесу составит 15 километров, а для СИМ и велосипедов — более 20 километров. Детские площадки будут заглублены в рельеф местности. Это исключит перегрев игровых зон летом и сделает их более энергоэффективными зимой. На территории появятся большие песочницы с кварцевым песком, а также закрытые теплые песочницы с проекторами, меловыми досками и игровыми элементами. Они будут доступны круглый год, как и комната матери и ребенка. Чтобы дети не пересекались с проезжей частью или домашними животными потоки людей разделят, а для молодых мам создадут специальные тихие зоны.

ГК «Зеленый сад — наш дом» заботится о домашних питомцах. Две зоны для выгула собак будут разделены по размеру животных, оборудованы питьевыми фонтанчиками и специальным гравийным покрытием, не вредящим лапам. Рядом установят спортивные снаряды, чтобы хозяева могли заниматься физкультурой, пока их питомцы играют.

В ближайшее время на территории «Окской стрелки» появятся два отдельно стоящих здания общей площадью 450 квадратных метров для ПВЗ и магазинов. Также в проекте предусмотрено более полутора тысяч квадратных метров коммерческой площади для аптек, ресторанов, коворкинга и помещений для семейных праздников.

Экология

Экология — ключевой элемент проекта. ГК «Зеленый сад — наш дом» совместно с Коломенским портом проведет очистку акватории Борковского затона от иловых отложений. Для насыщения воды кислородом установят три больших фонтана. В 2028 году на затоне появится полноценный официальный городской пляж, а также безопасная детская зона площадью почти в гектар.

«Проект набережной претерпел изменения в сторону экологичности: восьмиметровую бетонную стену заменили на высадку плакучих ив и кустарников, устойчивых к паводкам. От строительства стены решили отказаться из-за отсутствия сильного течения в районе затона. Габионные конструкции позволят выполнить дополнительное озеленение и придадут пространству правильных форм с точки зрения объемных решений», — подчеркнул управляющий директор ГК «Зеленый сад — наш дом» Андрей Оришкевич.

Для обновления водного баланса в планах — строительство искусственного ручья, по которому вода из 3-го Борковского карьера будет попадать в затон через каскадный водопад высотой три метра. Глобальную защиту от паводков обеспечат две дамбы, которые построят до 2030 года между Северной окружной и «Окской стрелкой». Это исключит весь поселок Борки из зоны подтопления. По оценкам девелопера, стоимость земли и недвижимости в районе вырастет до 10 раз, что сделает инвестиции в эту локацию одними из самых перспективных в регионе.

Новые улицы

Масштабная трансформация района повлечет за собой и изменение топонимики. Рассматривается вопрос о переименовании элементов улично-дорожной сети поселка Шпалозавода и улицы Кальной. Среди главных причин: усиление патриотического воспитания, возвращения исторических наименований и устранения негативных коннотаций. Как в случае с названием «Кальная», которое исторически означало неустойчивую, заболоченную почву, что не соответствует современному облику развитого микрорайона.

В качестве новых названий предлагаются имена выдающихся земляков. Набережную и одну из улиц микрорайона Борки предложено назвать в честь вице-адмирала Василия Головнина, уроженца Старожиловского района, совершившего два кругосветных путешествия. Центральную улицу и площадь — именем Германа Аляскинского, первого просветителя Америки, родившегося в Кадомском районе.

Две эти улицы на карте будут касаться друг друга, но не пересекаться, что символично отражает судьбы этих исторических фигур. Также планируется появление Мемориального сквера памяти героев Рязани всех времен, улиц Скобелева, Первой Окской, Окской стрелки и Тихорецкого переулка.

Дорожный проезд к Луковскому лесу, расчистку которого начнут в 2026 году, предложено назвать улицей Неведомой по мотивам пушкинского «Лукоморья», что станет уникальным топонимом в России. Улицу Кальную предлагается переименовать в Ново-Афонскую в знак духовной близости и стратегического партнерства с Абхазией.