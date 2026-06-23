В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде

В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лета и спорта на Борковском затоне. На сап-фестивале «Рязанское Лукоморье», который в 2026 году прошел в формате девичника, побывала журналист РЗН. Инфо.

В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лета и спорта на Борковском затоне. На сап-фестивале «Рязанское Лукоморье», который в 2026 году прошел в формате девичника, побывала журналист РЗН. Инфо.

На Борковском затоне развернули сразу несколько площадок для соревнований по водным и не только видам спорта, а также различных мастер-классов. Для участия в активностях зарегистрировались более 500 участников.

Спортивная локация «Окская стрелка»

Борковский затон и его берег напоминали яркий муравейник. Здесь царила атмосфера единения, спорта и творчества. Настоящим украшением дня стал костюмированный детский заплыв, который вызвал бурю эмоций у зрителей. К маленьким спортсменам на воде присоединились и взрослые. По акватории затона на сапах плыли грибы с глазами, русалки, сказочные кикиморы, девушки в пышных венках, Емеля с щукой, шуты, человек-паук, принцессы в бальных платьях, а также участники в стильных русских народных костюмах.

Главный судья Третьего Всероссийского фестиваля «Рязанское Лукоморье» Анна Зуева рассказала о нюансах организации праздника на воде. Она подчеркнула, что трасса была продумана так, чтобы каждый мог выбрать нагрузку по силам. По ее словам, для участников подготовили два маршрута: один круг составлял 1,5 километра, а два круга — 3 километра. В командных заплывах дистанция была фиксированной и равнялась 3 километрам.

География участников оказалась широкой. На старт вышли спортсмены из Коломны, Воскресенска, Великого Новгорода, Новгородской области, Подмосковья, Москвы И Рязани.

В этом году организаторы представили уникальный формат сап-фестиваля, пригласив к участию в заплыве исключительно девушек, чтобы провести мероприятие в формате девичника. Анна Зуева поделилась, что это решение оказалось невероятно удачным. 21 июня на Борковский затон вышла команда, для которой этот заплыв стал самым настоящим девичником, так как участница недавно стала невестой и скоро выходит замуж.

«Девушки были невероятно счастливы, что провели этот день именно здесь, с нами», — отметила главный судья.

Зуева добавила, что про мужчин организаторы не забыли. Пока женская половина гребла, рязанцы и гости фестиваля готовили на кулинарном мастер-классе.

«Пока дамы покоряли воду, сильная половина человечества готовила вкуснейшие блюда», — рассказала девушка.

Анна Зуева отметила, что пляж Борковского затона с каждым годом становится прекрасным местом притяжения для всех, кто любит спорт. Она подчеркнула, что здесь идеальные условия для мультифестиваля, ведь территория, локация и технические условия позволяют совмещать разные виды спорта.

«Во многом это становится возможным благодаря тому, что здесь возводится новый жилой комплекс „Окская стрелка“. Уже сейчас гости могут прогуляться по новой благоустроенной набережной, украшенной красивыми гирляндами, лавочками и качелями — все сделано для людей, чтобы они приезжали и наслаждались отдыхом», — заметила Зуева.

Турнир по сап-поло. Баланс и меткость

Отдельным зрелищем стал открытый турнир по сап-поло. Организаторы объяснили, что это относительно новый вид спорта, который по сути является водным поло, но на досках. Задача та же — забить мяч в ворота соперника, но все усложняется тем, что нужно держать баланс. Весло в этом спорте ласково называют «ложкой», а играть можно только стоя. Таранить противника запрещено, если мяча нет рядом, что делает игру относительно бесконтактной и безопасной.

Анна Зуева поделилась, что ребята, развивающие этот спорт, тренируются вместе зимой в бассейне, а летом — на открытых водоемах. Турнир прошел при содействии команды «SUPостаты». Со стороны кажется, что все просто, но на воде требуются невероятные баланс, меткость и ловкость.

В турнире приняли участие семь команд: «SUPостаты», «SUPфир», «ВИА Стрелки», «Яблочные дольки», «Апельсинки», «20 PSI» (название отсылает к давлению, которое нужно для накачки сапа) и «Олимпус».

Команда «Яблочные дольки» из Дворца первых оказалась совсем новичками в спорте. Мирослава, которая стояла на воротах, призналась, что очень трудно держать баланс, стоя на доске, но спорт невероятно интересный. Девушка с улыбкой рассказала, что наглоталась воды, но ей очень понравилось забивать, а более опытные участники им немного поддавались.

Девушки играли командой в первый раз, и за них болел весь берег. Когда они впервые забили гол, болельщики кричали им в поддержку так громко, что это было слышно на другом конце затона.

По итогам напряженной борьбы на пьедестал поднялись сильнейшие. Бронзу турнира забрали «ВИА Стрелки», серебро досталось «SUPфиру». А чемпионами стали «SUPостаты» — чемпионы Москвы и Московской области, которые посещают фестиваль не в первый раз, являются победителями прошлого года и давно и упорно развивают этот спорт в стране.

Планы на лето-2026. Праздник не закончится

Помимо спорта, на Борковском затоне для гостей провели фестиваль йоги и ярмарку мастеров.

Крафт-мастера располагались на причальной стене, предлагая гостям уникальные изделия ручной работы — мягкие игрушки (котики, пауки, грибочки), кольца из эпоксидной смолы, сережки и браслеты, декор из дерева и авторские магниты.

Там же провели фестиваль йоги, где гости занимались растяжкой и другими духовными практиками в шатре. Йогу рязанцам удалось попробовать не только на твердой земле, но и на сапах.

Все это время развлекала гостей фестиваля на причальной стене кавер-группа «Парнас».

Управляющий директор «Зеленого сада» Андрей Оришкевич рассказал, что этот праздник уже не новинка ни для компании, ни для Рязани и проходит третий год подряд. Он отметил, что застройщик каждый раз старается сохранить добрую традицию, когда к отдыху присоединяется вся семья: папы, мамы, дети, а иногда и бабушки с дедушками.

«Нам очень хочется, чтобы традиция семейного отдыха росла. Сегодня мы сделали все чуть лучше, чем в прошлом году. Сегодняшнее соревнование и фестиваль — это очередная обкатка целого комплекса мероприятий, которые будут тут проводиться ежегодно. Со следующего, 2027 года, „Зеленый сад“ начнет здесь масштабное строительство набережной для города и всех жителей. И такие праздники будут доступны ежедневно. Этот фестиваль — маленький шаг, чтобы здесь было комфортно и здорово, как в других городах. Мы очень этого хотим», — поделился Андрей Оришкевич.

Главный судья Анна Зуева рассказала, что в 2026 году в список спортивных соревнований добавили забег на 7 и 14 километров. Участники бежали в сторону Луковского леса по живописным тропинкам. Также организаторы добавили кроссфит-гонку с Дарьей Зобовой, где атлетам нужно было пробежать дистанцию и выполнить силовые упражнения. Это уникальное соревнование проверяло силу и выносливость: участников ждали пять кругов бега и пять силовых станций, включая перевороты покрышки на 60-80 метров, работу с канатом и перенос тяжестей.

В индивидуальных забегах результаты распределились следующим образом. На дистанции 7 километров в женском зачете победительницей стала Екатерина Иванова, а в мужском — Влад Меркулов, который в упорной борьбе обогнал даже ведущего на квадроцикле. На дистанции 14 километров в мужском забеге с результатом 55 минут 19 секунд первое место занял Вячеслав Виннер, а в женском зачете победила Инна Волков.

Анна Зуева также отметила, что в течение лета компания продолжит радовать рязанцев и гостей города своими мероприятиями, по ее словам, планы на 2026 год большие.

«У нас очень много поступает вопросов как раз от жителей города. Хорошо, что в этом году компания „Зеленый сад — мой дом“ предоставляет такую возможность. Мы оставляем здесь базу и будем проводить различные спортивные активности», — заключила главный судья.