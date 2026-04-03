ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защитой от весеннего паводка

С 1 апреля 2026 года перекрыт проезд от остановки «Борки-1» до остановки «Борки-2». На месте установили бетонные блоки и знаки «Проезд запрещен». Маршрут автобуса № 11 временно изменен. «Большая вода» снова поднялась, и привычная жизнь в прибрежном поселке нарушена.

Эта ситуация повторяется из года в год. Еще в ноябре 2024 года сообщалось, что для Борок разработают проект водоотвода от затопления территорий. На эти цели выделили более восьми миллионов рублей. Но в каждое половодье вода находит новые пути. Весной 2024 года, например, подтопило десятки приусадебных участков в Борках. Это неудобно, а иногда и опасно для рязанцев.

Рязань — город на реке, поэтому половодья не избежать, пока люди не властны над природой. Но проблему затопления Борок надо решать системно и комплексно. Решение предложил «Зеленый сад — Наш дом» в проекте жилого комплекса «Окская стрелка». Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни, где продумано все: от защиты от паводка до видов на закат над водой. Редакция РЗН. Инфо узнала у компании, какие планы есть на это и последующее половодье.

Как в Борках сейчас?

Корреспондент РЗН. Инфо успела побывать на месте 27 марта до перекрытия дороги в поселке. За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 38 см — уровень воды был 210 сантиметров от нулевой отметки.

На пляже Борковского затона, на который в последние годы вернулась жизнь — сап-фестиваль летом и зимняя рыбалка, было видно невооруженным взглядом наступление воды — он был затоплен практически весь.

Добраться по грязи до пляжа было мягко говоря трудно — журналист часто видела людей в галошах или резиновых сапогах. И, хотя снег еще лежал, тут и там проглядывали лужи, причем довольно глубокие.

Под водой из Борковского затона оказалась часть деревьев в прибрежной зоне, но лёд на водоеме еще частично присутствовал.

Судя по новостям от 1 апреля, вода наступила стремительно. И теперь там, где раньше можно было пройти, пусть и в резиновых сапогах, запрещен даже проезд.

Защита от «большой воды». Дамбы, подъем территории Борок и берегоукрепление затона

Главный вопрос, который волнует жителей прибрежных районов, касается безопасности во время весеннего половодья. Эксперты предупреждали, что в 2026 году в Рязанской области возможен экстремальный подъем воды. В зоне риска находятся 17 муниципалитетов. Но для будущего ЖК «Окская стрелка» и для микрорайона эта проблема решится.

Исполняющий обязанности главного инженера ГК «Зеленый сад» Сергей Котусов рассказал РЗН. Инфо, что по всему берегу Борковского затона будут построены дамбы и сформировано берегоукрепление в виде защитных линий. Подъем территории вдоль береговой линии затона составит около 10 метров. Это главные противопаводковые мероприятия, которые защитят жителей всего жилого микрорайона, который частично топит практически ежегодно.

«Проект включает в себя строительство двух крупных дамб. Одна пройдет между водозаборной станцией и Богоявленской церковью, вторая — в районе третьего Борковского карьера. Эти сооружения перекроют путь воде в жилые кварталы Борок и частный сектор. Дополнительно планируется подъем дорожного полотна на 2-4 метра в разных точках. Это предотвратит переливы и обеспечит проезд даже в пик паводка», — рассказал инженер.

Начальник проектного отдела ГК «Зеленый сад — наш дом» Дмитрий Волченков подчеркнул, что в 2026 году всю территорию строительства жилого комплекса, а это 11 гектаров, поднимут до противопаводковой отметки. По нормативам достаточно 50 сантиметров, рассказал Волченков, но застройщик поднимает территорию больше — на три метра.

На территорию уже завезен грунт для «поднятия» территории на три метра — до отметки неподтопления, а это около 400 тысяч кубометров земли.

«ЖК „Окская стрелка“ и придомовая территория никак не пострадают от последствий большой воды ни в этом году, ни в последующей перспективе», — заключил начальник проектного отдела.

В будущем для укрепления берега используются экологичные биоинженерные методы. Высадка ив с разветвленной корневой системой создаст естественный каркас, удерживающий почву. На проблемных участках применят бутовый камень. Это технология, например, успешно опробованная в Краснодарском крае при защите Ахтарского маяка и набережных Ейска.

Набережная для всех. Пляж, марина и зоны отдыха у воды

«Окская стрелка» — это не только безопасность, но и уникальная возможность жить с видом на реку и пользоваться всеми преимуществами набережной. Проект благоустройства берега Борковского затона разработан в соответствии с губернаторской концепцией развития туристической и жилой инфраструктуры, поделился Сергей Котусов.

«Подобной локации в городе до сих пор не было», — подчеркнул Котусов.

Управляющий директор ГК «Зеленый сад — наш дом» Андрей Оришкевич ранее отмечал , что в отличие от других городов России, которые располагаются на больших реках и имеют обширные пляжные зоны, у жителей Рязани нет ни одного километра пляжа на береговой линии Оки. Затон для обустройства подобного места — самый идеальный вариант.

Эту несправедливость проект исправляет. На набережной появится бесплатный пляж с детской отмелью, спортивные площадки, зоны для барбекю, велодорожки и даже зона бердвотчинга для наблюдения за птицами, а также амфитеатр для чтения и отдыха.

Изюминкой станет марина на 100 мест для маломерных судов, катеров и яхт длиной до 15 метров.

Инфраструктура для семьи. От школы до бердвотчинга

ЖК «Окская стрелка» создается в первую очередь для семей с детьми, отмечают в компании. Вся внутренняя инфраструктура направлена на развитие, обучение и качественный отдых.

Дмитрий Волченков пояснил, что от школы, детского сада и центра бытового обслуживания «Аммонит» с всесезонной песочницей до симадрома, велосипедных дорожек и мест для спокойного отдыха все продумано для комфорта родителей и детей.

Велодорожки и пути для СИМов соединят жилые корпуса с социальными объектами и набережной, формируя единую безопасную сеть.

Особое внимание уделено экологии и эстетике. Андрей Оришкевич подчеркнул, что любой проект компании максимально эффективно использует территорию для комфортной жизни. Компания растет от проекта к проекту, делая пространство все лучше и лучше.

Павильон «Ока Великая», который построят у входа в пляжную зону, станет центром креативных индустрий. Здесь разместятся экспозиции о природе родного края, будут проводиться творческие мероприятия.

Уникальные виды и природа. Жить в гармонии с рекой

Главное преимущество «Окской стрелки» заключается в возможности каждый день наблюдать уникальные природные явления. Рассветы над Окой и закаты, отражающиеся в воде, станут частью повседневной жизни. Это особая и уникальная природная территория. Здесь на протяжении всего нескольких километров можно посетить пять разных биотопов. Среди них пойменные луга, мелководные водоемы и болота, берег реки Оки, а также сам широколиственный лесной массив. В разлив можно будет наблюдать за этими красотами, прогуливаясь по новой набережной или из окна собственной квартиры.

В Борках и в Луковском лесу, который находится неподалеку обитает множество видов птиц. Большинство уникальных видов начинают гнездиться именно там после падения весенней воды.

Известно, что в борковской излучине Оки гнездятся пернатые представители 15 отрядов птиц.

Во время же разлива к затону и Оке прилетают птицы, которые обычно не остаются на гнездование в регионе, ведь в этот период они мигрируют через Рязанскую область. За ними будет удобно и комфортно наблюдать едва ли не из своей квартиры в «Окской стрелке».

В компании «Зеленый сад» считают, что при строительстве домов в 90 метрах от береговой линии просто неблагодарно игнорировать качество водной среды. Проект набережной и жилого комплекса полностью соответствует стратегии развития Рязани как города, открытого к реке. Пешеходные маршруты, вело- и СИМ-трассы, речная марина, гостиничный комплекс и выставочный центр создадут в Рязани уникальную рекреационную зону.

«Окская стрелка» дает шанс жить семьям там, где город встречается с рекой. Безопасность обеспечат инженерные решения, а каждый день подарит радость от близости к природе. Проект находится на стадии утверждения, основные работы по вертикальной планировке и завозу грунта уже начаты. К лету 2026 года ожидается завершение проработки деталей. Начало реализации запланировано на 2027 год.