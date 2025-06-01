Поселок городского типа Сынтул находится в Касимовском районе Рязанской области и входит в состав Сынтульского городского поселения. История поселка связана с развитием чугунного завода, основанного в 1786 году братьями Баташовыми. Для нужд завода была сооружена плотина, за которой образовался Сынтульский пруд, с 1974 года ставший гидрологическим памятником природы. Здесь находится гребной центр «Динамо». Также в поселке находятся две деревянные церкви — Спасская и Покровская. Покровская церковь, построенная в 18 веке, является памятником архитектуры федерального значения.