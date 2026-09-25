Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 26-27 сентября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На театральных площадках покажут «Севильского цирюльника», мюзикл «Обыкновенное чудо», «Гамлета», а для юных зрителей — сказку «Однажды в Тридевятом царстве».

В МКЦ выступит Сергей Завьялов, а в Руки ВВерх! Бар пройдет концерт Линды.

Любителей активного отдыха приглашают в Лесопарк на «Кросс Нации-2026», а во дворце спорта «Олимпийский» пройдет «Кубок памяти С. С. Козырева».

На Рязанской ВДНХ состоится урожайный фестиваль «Теплица» с мастер-классами, гастромаркетом и концертной программой.

Также в городских музеях и галереях можно посетить новые и продолжающие работу выставочные проекты.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».