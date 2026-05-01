«Смешно, безрассудно, безумно, волшебно!» — именно так можно сказать о новой постановке в Рязанском музыкальном театре. В мюзикле Геннадия Гладкова «Обыкновенное чудо» каждый герой является составляющей частью магии волшебника. Именно из них и создаётся то самое чудо.

Весь мир в этой истории условно можно разделить на несколько стихий. В одной люди продолжают жить в унисон со своими чувствами, с природой, со всем самым светлым, что есть на этой земле. Здесь царит чистота — и в характерах, и во взаимоотношениях, и в энергии, которую транслируют герои. Жители второй стихии изрядно запутались, увлеклись интригами, своими низменными потребностями. А ещё есть стихия Волшебника и стихия Медведя. И как пятый элемент этой системы, как обыкновенное чудо, рождается любовь — всё побеждающая и всех примиряющая.

Спектакль необычен и по визуальному решению, и по хореографии, и по способам существования на сцене. Автор либретто Юлий Ким написал очень смелую, острую историю для зрителей, готовых к откровенному разговору о счастье и любви, к погружению в атмосферу волшебства и королевских интриг и к встрече с «Обыкновенным чудом».

Спектакль идёт в сопровождении оркестра.