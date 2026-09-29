АО «РКБ «Глобус» на «Электротранс 2026»: зарядная инфраструктура для электротранспорта

На выставке «Электротранс 2026» АО «Рязанское Конструкторское Бюро «Глобус» представило линейку ультрабыстрых зарядных станций, а также отдельный комплекс с пантографом инвертированного типа (ПИТ) в паре с реальным электробусом. Компания показала себя как системный интегратор и разработчик зарядной инфраструктуры для электротранспорта в России. С 29 сентября по 1 октября 2026 года в Москве открылась выставка «Электротранс 2026», ключевое отраслевое событие. АО «РКБ «Глобус» представило результаты, опирающиеся на 70-летний опыт приборостроения. Предприятие является отечественным производителем и уже развернуло более сотни ультрабыстрых зарядных станций (ЭЗС) в Центральной России, а также в Перми, Уфе и Владикавказе. На выставке были показаны решения для городской инфраструктуры, логистики и бизнеса.

На выставке «Электротранс 2026» АО «Рязанское Конструкторское Бюро «Глобус» представило линейку ультрабыстрых зарядных станций, а также отдельный комплекс с пантографом инвертированного типа (ПИТ) в паре с реальным электробусом. Компания показала себя как системный интегратор и разработчик зарядной инфраструктуры для электротранспорта в России.

С 29 сентября по 1 октября 2026 года в Москве открылась выставка «Электротранс 2026», ключевое отраслевое событие. АО «РКБ «Глобус» представило результаты, опирающиеся на 70-летний опыт приборостроения. Предприятие является отечественным производителем и уже развернуло более сотни ультрабыстрых зарядных станций (ЭЗС) в Центральной России, а также в Перми, Уфе и Владикавказе. На выставке были показаны решения для городской инфраструктуры, логистики и бизнеса.

Экспозиция делится на две смысловые зоны. Первая — линейка гражданских ЭЗС мощностью от 40 до 300 кВт, включая модели с интеллектуальной системой динамического распределения мощности. По словам технического руководителя проекта, такая система в режиме реального времени анализирует тип подключённого автомобиля, используемый разъём (CCS Combo 2, GB/T или CHAdeMO) и уровень заряда батареи, после чего перераспределяет доступную мощность между несколькими машинами. Посетители могут увидеть, как одна станция одновременно обслуживает до четырёх электромобилей, что экономит время водителей и улучшает экономические показатели инвестора.

Здесь же представлены мобильные зарядные станции мощностью 40 и 80 кВт — решение для временных точек зарядки на мероприятиях или в местах, где стационарную сеть развернуть пока сложно. Для крупных транспортных узлов и логистических центров показан модульный хаб пиковой мощностью 1800 кВт, способный заряжать до 20 электромобилей одновременно.

Вторая линия экспозиции посвящена разработкам компании для более мощного транспорта. Впервые на публичном мероприятии представили опытно-промышленную зарядную станцию мощностью 600 кВт в компактных габаритах (в размерах УБЗС мощностью 300 кВт), с мачтой инвертированного пантографа, а также совместимый с ней электробус. Эта установка уже эксплуатируется на площадке ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах и прошла полный цикл испытаний.

Станция мощностью 600 кВт, разработанная АО «РКБ «Глобус», представляет собой комплексный хаб для зарядки пассажирского и грузового электротранспорта нового поколения. Контроллер станции создан совместно с КАМАЗом. Ключевая особенность — архитектура, рассчитанная на одновременную зарядку двух типов транспортных средств с максимальной мощностью по 300 кВт каждое. Это обеспечивается двумя независимыми, но интегрированными в единую систему управления каналами. Мачта с пантографом инвертированного типа (ПИТ) — принципиально новая для России технология, предназначенная для электробусов с контактными шинами на крыше.

В отличие от используемых сегодня в Москве систем, где пантограф установлен на электробусе, а токоприёмный купол — на мачте, в системе ПИТ подвижный пантограф закреплён на зарядной станции. Это упрощает конструкцию самого электробуса, снижает его вес и стоимость обслуживания, а также повышает надёжность и точность стыковки. Пилон с кабелем жидкостного охлаждения собственной разработки на номинальный ток 500 А ориентирован на ультрабыструю зарядку перспективного грузового электротранспорта, в том числе электрогрузовиков «Чистогор».

Жидкостное охлаждение кабеля является обязательным стандартом для таких высоких токов: оно позволяет использовать кабель меньшего диаметра, сохраняя его гибкость и безопасность для пользователя, а также предотвращает перегрев при длительном заряде на высоких токах. Такая комбинированная конфигурация делает станцию универсальным решением для крупных транспортных узлов, депо и логистических центров.

Эксплуатация станции на «КАМАЗе» имеет стратегическое значение: она предшествует масштабной государственной программе по обновлению парка городского транспорта. Решение правительства Москвы с 2026 года пополнять электробусный парк машинами именно с контактными шинами на крыше делает технологию ПИТ стандартом ближайшего будущего. Опыт Москвы как крупнейшего оператора электробусов в Европе создаст тренд для регионов страны.

АО «РКБ «Глобус» как разработчик и производитель готово обеспечить полный цикл поставок — от самих зарядных станций с мачтами ПИТ до критически важного элемента, контроллеров заряда. Предприятие позиционируется как единственный в Российской Федерации производитель контроллеров, обеспечивающих процесс заряда тяговых батарей по технологии ПИТ. Эти контроллеры устанавливаются как на стороне инфраструктуры (зарядная станция), так и на борту электробуса, формируя замкнутую, безопасную и оптимизированную систему связи и управления энергопотоком.

Отечественные автозаводы, такие как «КАМАЗ», получают технологический ориентир для разработки новых моделей электробусов и грузовиков, совместимых с перспективной инфраструктурой. Создание таких комплексов, как зарядная станция «Глобуса», стимулирует цепочки смежников — от производителей силовой электроники и систем охлаждения до разработчиков программного обеспечения и монтажных организаций. Переход на стандартизированные, серийно производимые решения (как станции, так и бортовое оборудование) в долгосрочной перспективе снизит затраты городов и транспортных компаний на эксплуатацию электротранспорта.

Опытно-промышленная эксплуатация зарядной станции в Набережных Челнах — практический шаг, выводящий на новый уровень развития электротранспортной экосистемы. Проект демонстрирует интеграцию усилий разработчика (РКБ «Глобус») и промышленного предприятия («КАМАЗ»). Производственная площадка «КАМАЗа» позволяет проверять технологии в реальных условиях: станция «Глобуса» тестируется в связке с реальным электротранспортом (перспективными электробусами и электрогрузовиками «Чистогор»), в условиях перепадов температур и интенсивного графика.

Партнёрство закладывает основу для будущего, где электробусы и электрогрузовики будут изначально проектироваться под совместимость с зарядными станциями. Это должно обеспечить бесшовную интеграцию, максимальную эффективность заряда и упрощение сертификации. Отработанное и проверенное решение может стать конкурентоспособным продуктом для экспорта на рынки других стран, где интерес к электрификации общественного транспорта также высок.

Таким образом, универсальность станции, её готовность к будущим стандартам и наличие полного цикла производства ключевых компонентов внутри страны создают фундамент для масштабного развёртывания зарядной инфраструктуры. Это открывает путь не только для экологизации городского пассажирского транспорта, но и для начала реальной электрификации коммерческих грузоперевозок, начиная с муниципального сектора и логистики «последней мили».

Посетители выставки могут увидеть не макет, а полностью работоспособную, сертифицируемую систему, готовую к масштабированию. «Мы не просто презентуем оборудование, мы демонстрируем готовые решения, которые могут повысить эффективность конкретных производственных задач наших партнёров», — отметил представитель АО «РКБ «Глобус».

На стенде «Глобуса» также можно обсудить бизнес-модели. Как отмечают в компании, сегодня зарядные станции перестали быть исключительно государственной историей. Торговые центры, отели, логистические комплексы, каршеринговые сервисы и таксопарки активно включаются в электрификацию. Для них «Глобус» предлагает комплексное решение проекта — с системой «умного» динамического распределения мощности, которая может повышать загрузку и ускорять окупаемость.

Новая система ПИТ от Рязанского конструкторского бюро позволит заряжать электробусы или грузовики в течение пары минуты.

РКБ «Глобус» приглашает на свои производственные площадки, где можно увидеть образцы выпускаемой продукции, оценить качество и характеристики, а также испытательную базу. Инженеры и технологи предприятия проведут экскурсию, ответят на технические вопросы и обсудят нюансы интеграции решений в проекты заказчиков.