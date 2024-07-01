Сергей Завьялов — отечественный автор и исполнитель в жанре шансон.

Будучи выпускником детского дома, добился популярности исключительно благодаря своей целеустремленности. Автора и исполнителя Сергея Завьялова можно без преувеличения назвать одной из ярчайших звезд отечественного танцевального шансона. Он вышел из простой семьи и без чьей-либо протекции стал популярным автором и исполнителем песен, даже несмотря на отбытый тюремный срок. Неоднократно Сергей побывал на т/к Россия на передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей» в качестве приглашенного гостя и выступал там со своими хитами. Сейчас артист активно записывает новые альбомы и песни.

Гастрольный график у артиста очень плотный, на 2023-24 год запланировано большое концертное турне по городам России. Сергей также выступает на корпоративных мероприятиях и закрытых вечеринках. Концерт пройдет в ресторанно — танцевальном формате. Вы услышите такие хиты как: «Расскажи мне, доля», «В белой фате», «Без тебя», «Клён», «Ивушка», «Сирота», «Хоп-хоп», «Привет, братан», «Со мною до конца», «А я пойду к пацанам», а также новые песни: «Вечерок на лавочке», «Встреча», «Роза» и многие-многие другие! На концерте Сергея Завьялова Вас ждут незабываемый восторг от живого исполнения и качественного звука!