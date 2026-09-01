Мало-мало-мало огня, я хочу еще немного больше!
26 сентября на сцене Руки ВВерх! Бар Рязань настоящий космический взрыв музыкальных 00-х, загадочная и эпатажная — певица ЛИНДА!
«Ворона», «Мама», «Цепи и кольца», «Отпусти меня», «Мало огня» и другие хиты, покорившие музыкальные чарты прозвучат на расстоянии вытянутой руки.
Приходи наслаждаться живым звуком и любимыми песнями!
До и после концерта Дискотека 90-х с ведущим и та самая атмосфера.
Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.
- Возраст
- 18+