Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
10°
Срд, 09
19°
Чтв, 10
23°
ЦБ USD 86.19 -0.4 08/09
ЦБ EUR 100.17 -0.4 08/09
Нал. USD 86.30 / 86.70 08/09 12:35
Нал. EUR 101.00 / 101.95 08/09 12:35
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
Вчера 16:50
425
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 390
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
3 297
Сразу два новых гибридных внедорожника расширили ассортимент премиальн...
Речь о новом флагманском шестиместном внедорожнике EXLA...
2 сентября 16:20
2 488
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Однажды в Тридевятом царстве
26 сентября в 12:00
Театр

Однажды в Тридевятом царстве

Театр драмы

Сказочное Тридевятое царство и его обитатели на пороге страшных потрясений.

Современные дети, увлеченные гаджетами и компьютерами, перестали читать книги, а главное — читать сказки. Сюжеты сказок стали забываться. А Кощей Бессмертный и Змей Горыныч тому и рады! «Каждый сам себе хозяин! Сказки на свой манер переделать хотят! Кто сильнее тот и прав!» Пытаясь исправить положение, Баба-Яга забирает девочку Настю в сказочное Тридевятое царство. Насте придется сразиться со Змеем Горынычем, одолеть Кощея Бессмертного и спасти сказочный мир от погибели.

Страна
Россия
Режиссёр
Олег Пичурин
Актёры
Анастасия Дягилева, Сергей Невидин, Юрий Мотков, Роман Пастухов, Игорь Гордеев, Владислав Пантелеев, Алексей Мельников, Дарья Серебрякова
Возраст
6+
Жанры
сказка