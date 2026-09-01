Однажды в Тридевятом царстве

Сказочное Тридевятое царство и его обитатели на пороге страшных потрясений.
Современные дети, увлеченные гаджетами и компьютерами, перестали читать книги, а главное — читать сказки. Сюжеты сказок стали забываться. А Кощей Бессмертный и Змей Горыныч тому и рады! «Каждый сам себе хозяин! Сказки на свой манер переделать хотят! Кто сильнее тот и прав!» Пытаясь исправить положение, Баба-Яга забирает девочку Настю в сказочное Тридевятое царство. Насте придется сразиться со Змеем Горынычем, одолеть Кощея Бессмертного и спасти сказочный мир от погибели.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Олег Пичурин
- Актёры
- Анастасия Дягилева, Сергей Невидин, Юрий Мотков, Роман Пастухов, Игорь Гордеев, Владислав Пантелеев, Алексей Мельников, Дарья Серебрякова
- Возраст
- 6+
- Жанры
- сказка