…У каждого поколения свой Гамлет… Для нас — это аксиома. Как и то, что великая трагедия Шекспира своеобразная проверка театра, не только на владение профессией, но и на человеческую и гражданскую зрелость. Насколько нам удалось соответствовать Шекспировскому шедевру, судить вам. Гамлет — это экзамен не только для актеров…

Мы постарались приблизиться к гениальному тексту без нарочитой назидательности и отсылок к «дню сегодняшнему». На наш взгляд, великий англичанин в этом абсолютно не нуждается. Теперь слово за вами наш любимый зритель…