Урожайный фестиваль «Теплица» пройдет в субботу 26 сентября. Для посетителей поспели тематические мастер-классы и детская анимация, а завершат вечер шоу-группа «Блёстки» и группа «Х-лофт».

Также на маркете «Базар» в этот день будут продаваться всякие вкусности: пастила, сладости и другие угощения.

Мастер‑классы и интерактивы

14:00-20:00 — Гастромаркет «Базар»

14:00-16:00 — Мастер‑класс по созданию мягкой игрушки «Тыква» (Надежда Минаева, по записи)

15:00-17:00 — Мастер‑класс по созданию осенней композиции из цветов (студия «Салют», по записи)

15:00-17:00 — Мастер‑класс по созданию композиции из колосьев (студия праздника «МультиШоу», по записи)

16:00-18:00 — Мастер‑класс по созданию шнурка с обвесами для телефона (Дарья Малиева, по записи)

15:30-17:30 — Детская анимация от студии праздника «МультиШоу»

Концертная программа