Урожайный фестиваль «Теплица» пройдет в субботу 26 сентября. Для посетителей поспели тематические мастер-классы и детская анимация, а завершат вечер шоу-группа «Блёстки» и группа «Х-лофт».
Также на маркете «Базар» в этот день будут продаваться всякие вкусности: пастила, сладости и другие угощения.
Мастер‑классы и интерактивы
- 14:00-20:00 — Гастромаркет «Базар»
- 14:00-16:00 — Мастер‑класс по созданию мягкой игрушки «Тыква» (Надежда Минаева, по записи)
- 15:00-17:00 — Мастер‑класс по созданию осенней композиции из цветов (студия «Салют», по записи)
- 15:00-17:00 — Мастер‑класс по созданию композиции из колосьев (студия праздника «МультиШоу», по записи)
- 16:00-18:00 — Мастер‑класс по созданию шнурка с обвесами для телефона (Дарья Малиева, по записи)
- 15:30-17:30 — Детская анимация от студии праздника «МультиШоу»
Концертная программа
- 18:00-19:00 — Выступление шоу‑группы «Блестки»
- 19:00-20:00 — Выступление кавер‑группы «Х‑ЛОФТ»
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