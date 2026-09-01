Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
21°
Срд, 23
21°
Чтв, 24
24°
ЦБ USD 84.07 -0.03 23/09
ЦБ EUR 96.59 0.22 23/09
Нал. USD 85.01 / 85.50 22/09 18:15
Нал. EUR 99.00 / 99.00 22/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
3 444
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
816
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
4 453
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
4 872
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Фестиваль «Теплица»
26 сентября в 14:00
Праздники

Фестиваль «Теплица»

Рязанская ВДНХ

Урожайный фестиваль «Теплица» пройдет в субботу 26 сентября. Для посетителей поспели тематические мастер-классы и детская анимация, а завершат вечер шоу-группа «Блёстки» и группа «Х-лофт».

Также на маркете «Базар» в этот день будут продаваться всякие вкусности: пастила, сладости и другие угощения.

Мастер‑классы и интерактивы

  • 14:00-20:00 — Гастромаркет «Базар»
  • 14:00-16:00 — Мастер‑класс по созданию мягкой игрушки «Тыква» (Надежда Минаева, по записи)
  • 15:00-17:00 — Мастер‑класс по созданию осенней композиции из цветов (студия «Салют», по записи)
  • 15:00-17:00 — Мастер‑класс по созданию композиции из колосьев (студия праздника «МультиШоу», по записи)
  • 16:00-18:00 — Мастер‑класс по созданию шнурка с обвесами для телефона (Дарья Малиева, по записи)
  • 15:30-17:30 — Детская анимация от студии праздника «МультиШоу»

Концертная программа

  • 18:00-19:00 — Выступление шоу‑группы «Блестки»
  • 19:00-20:00 — Выступление кавер‑группы «Х‑ЛОФТ»

Возраст
0+