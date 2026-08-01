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Севильский цирюльник
11 сентября в 19:00
Театр

Севильский цирюльник

Театр драмы

Вот-вот начнется град звенящих искр! Ведь пьеса «Севильский цирюльник» — не что иное, как выражение стихийной силы жизни. Жизни, где ревнивый опекун Бартоло прячет юную Розину, влюбленный граф меняет обличья, а неунывающий цирюльник Фигаро, ведающий сердечными тайнами, плетет интригу за интригой.

Герои комедии вбирают в себя севильский воздух вседозволенности. Избыток их плещущих сил находит свой выход в игре. А потому вас ожидают стихи и песни, притворства и переодевания, веселый обман и, конечно, любовь.

Сложно, вернее, невозможно проанализировать поступки героев. Остается только чувствовать этот мир, наполненный и переполненный свободой и духом молодости. В этот театральный вечер не будет скуки: лишь торжество азарта и хорошего настроения!

Режиссёр
Арсений Кудря
Актёры
Роман Горбачев, Юрий Борисов, Дарина Строкина, Андрей Блажилин, Олег Пичурин, Анатолий Конопицкий, Татьяна Петрова, Ирина Лавринова, Юрий Мотков, Наталья Паламожных
Возраст
16+