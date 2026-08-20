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Рязанцы снова обратились к Малкову из-за задержек в стройке школы в Песочне
В обращении рязанцы вновь обратили внимание, что несмотря на заключение контракта с новым подрядчиком, строительные работы на объекте не начались. По словам рязанки, на площадке нет техники или рабочих. Также в жалобе поднимается проблема переполненности школы № 75. Родители отметили, что количество учащихся там в два раза превышает проектную мощность, в классах обучается более 30 человек, а учреждение функционирует без старших классов. Напомним, строительство новой школы на 1650 мест в районе ДПР-7, рядом с жилым комплексом «Космос», началось в ноябре 2025 года. Однако уже зимой жители обратили внимание на отсутствие активности на стройплощадке, где был выкопан лишь частично залитый водой котлован.

Рязанцы снова обратились к губернатору Рязанской области Павлу Малкову из-за задержек в строительстве школы в микрорайоне ДПР-7. Жалоба опубликована в соцсетях.

В обращении рязанцы вновь обратили внимание, что несмотря на заключение контракта с новым подрядчиком, строительные работы на объекте не начались. По словам рязанки, на площадке нет техники или рабочих.

Также в жалобе поднимается проблема переполненности школы № 75. Родители отметили, что количество учащихся там в два раза превышает проектную мощность, в классах обучается более 30 человек, а учреждение функционирует без старших классов.

Напомним, строительство новой школы на 1650 мест в районе ДПР-7, рядом с жилым комплексом «Космос», началось в ноябре 2025 года. Однако уже зимой жители обратили внимание на отсутствие активности на стройплощадке, где был выкопан лишь частично залитый водой котлован.

В марте 2026 года администрация Рязани расторгла контракт с первоначальным подрядчиком, новосибирской компанией АМТ-Групп, и внесла ее в реестр недобросовестных поставщиков. В отношении руководителя этой организации правоохранительные органы рассматривали вопрос о возбуждении уголовного дела из-за нарушений при строительстве.

Позднее мэрия подала в суд на бывшего подрядчика с требованием вернуть авансовые платежи. После этого был объявлен новый тендер, в котором стоимость работ увеличилась до 2 миллиарда 300 миллионов рублей, а срок сдачи объекта был перенесен на декабрь 2027 года.

Редакция РЗН.инфо выяснила, что подрядчик, который не может достроить школу 2 года в Олимпийском, возьмется за новую в Песочне.

Отметим, для контроля за качеством работ на объекте управлением капитального строительства администрации города был заключен отдельный контракт на сумму более 35 миллионов рублей, который продействует до августа 2027 года.