В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя

7 августа на территории строящегося жилого комплекса «Окская стрелка» группа компаний «Зеленый сад» провела масштабное праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя и 70-летию профессионального праздника.

7 августа на территории строящегося жилого комплекса «Окская стрелка» группа компаний «Зеленый сад» провела масштабное праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя и 70-летию профессионального праздника. Редакция РЗН.инфо побывала на торжестве, пообщалась с участниками конкурса профессионального мастерства и лауреатом престижной награды «Серебряная каска», и увидела самый трогательный момент праздника — стихи трехлетей девочки для строителей.

Главная тема праздника в этом году звучала как «Строим будущее России ответственно». Организаторы подчеркнули, что каждый сотрудник компании «Зеленый сад» своим ежедневным трудом вносит вклад не только в создание современных жилых комплексов, но и в развитие региона и страны в целом. Местом проведения неслучайно стала именно стройплощадка «Окской стрелки» — флагманского проекта компании. Праздник прошел не в ресторане и не в банкетном зале, а непосредственно там, где кипит работа и растут будущие дома.

Центральным событием торжеств стал конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», в котором соревновались каменщики, сварщики, сантехники, электромонтажники, машинисты спецтехники и представители других строительных специальностей.

Участники демонстрировали свое мастерство, а гости праздника могли попробовать себя в роли строителя на интерактивных площадках. Соревнования на высотном участке прошли заранее из-за специфики дисциплины и требований безопасности, поэтому не все желающие могли быть допущены к этому конкурсу.

«Очень дорожу компанией „Зеленый сад“, люблю, стараюсь быть рядом с вами, соответствовать вашему профессионализму. Хочу отметить строителей, в том числе молодежь, которая только выходит на монтажный горизонт. У вас чудный коллектив, у вас очень хороший руководитель. Так держать, не уходить никуда в сторону, вот уже 70 лет мы празднуем День строителя, и желаю, чтобы мы еще мноого раз праздновали эту дату», — отметил заместитель исполнительного директора Российского Союза Строителей Константин Кижель.

Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич рассказал о трендах, которые компания воплощает в своих домах и которые намерена продвигать в ближайшие десять лет. По его словам, ключевыми направлениями являются экологичность, работа с пространством и через пространство с людьми, которые получают квартиры и жилье через объекты компании, живут счастливо и растят в ЖК новых россиян. Оришкевич подчеркнул, что «Окская стрелка» является ярким примером реализации этой философии.

«В День строителя мы с вами не в кафе и не в ресторане, а здесь. Это флагман не только нашей компании, но и города, это особый проект. Обращаю внимание, что мы все работаем на особый статус экологичных и удобных для людей объектов. Люди будут жить и вспоминать, что их построили почетные работники. „Зеленый сад“ — наш дом», — подчеркнул управляющий директор.

Заместитель министра строительного комплекса Рязанской области Елена Буданова поздравила работников отрасли с юбилейной датой и поблагодарила коллектив за весомый вклад в развитие строительного комплекса региона.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония чествования лучших представителей отрасли: работникам компании и партнерам вручили ведомственные, региональные, муниципальные и корпоративные награды за высокий профессионализм. Особое внимание уделили семейным трудовым династиям, ветеранам компании и молодым специалистам, которые только начинают свой профессиональный путь в строительстве.

Кульминацией праздника стало награждение победителей конкурса «Лучший по профессии». На сцену пригласили председателя Союза Строителей Рязанской области Лема Шарипова. Он объявил результаты по каждому участку. В высотных работах лучший результат — 10 минут 15 секунд — показали Дмитрий Свиридов и Станислав Левченко, продемонстрировав высокий профессионализм, слаженную командную работу и отличную скорость выполнения задания.

На сантехническом участке ситуация развернулась интересным образом: первое место разделили сразу две бригады — мужская под руководством Дмитрия Конина и женская во главе с Еленой Рокуновой.

Победителем на электромонтажном участке стал Дмитрий Марин, которого ведущая назвала настоящим богатырем. Среди каменщиков лучшей стала бригада Сергея Чухонина. В номинации сварщиков победу одержало звено Игоря Тетерева и Александра Ихонина, а также Софья Назимова. Ведущая не смогла сдержать восхищения хрупкой и деликатной девушкой, которая наравне с мужчинами владеет сварочным аппаратом. В автотранспортном участке лучшим оказался Евгений Писковатский.

Среди участников конкурса выделялась 21-летняя Екатерина, работающая сантехником. Девушка пришла в «Зеленый сад» на практику и осталась работать на постоянной основе. Вместе с коллегами она участвовала в конкурсе «Лучший по профессии». Женская бригада сразу привлекала внимание: на девушках были белые комбинезоны и розовые футболки.

«Сантехник — очень важная профессия, интересная, тем более для девушки. Конечно, надеемся на первое место. Мы всех порвем», — сказала Екатерина.

И все же главным героем дня стал заместитель главного инженера компании «Зеленый сад» Владимир Тимченко. Ему вручили «Серебряную каску» — одну из самых престижных корпоративных наград в отрасли. По многолетней традиции победитель выпил игристое прямо из каски. Кроме того, Тимченко получил премию в размере 500 тысяч рублей.

«Очень неожиданная награда. Хотя мы должны понимать, что „Серебряная каска“ в компании никогда не являлась заслугой одного человека. Это всегда заслуга коллектива. Ни один объект никогда один человек не вытянет. Недаром существует старая русская пословица: „Один в поле не воин“. Вся служба главного инженера отработала на пять, даже на пять с плюсом, помогла нам вытянуть объект в городе Жуковский, подготовить его к сдаче, и я надеюсь, что мы его вовремя сдадим», — рассказал Тимченко.

Он пояснил, что сейчас в его ведении находится один крупный объект — строительство жилого комплекса из четырех домов с детским дошкольным учреждением в Жуковском, где под его руководством трудятся 355 человек. Его работа заключается в организации строительного процесса: он отслеживает порядок проведения работ, решает, что необходимо придержать, а что ускорить, контролирует своевременную поставку материалов, корректирует проекты и координирует взаимодействие со всеми смежными организациями, включая энергоснабжающие и энергопоставляющие структуры, а также субподрядчиков.

Тимченко рассказл, что в строительном производстве «он всю сознательную жизнь». После школы он окончил строительный техникум, отслужил срочную службу в армии, закончил институт — и с того момента работает исключительно в строительной отрасли. В «Зеленый сад» его в 2016 году пригласил работать лично Андрей Оришкевич. Замглавного инженера назвал компанию сильной и достойной, одной из лучших и ведущих в городе. По его словам, «Зеленый сад» не гонится за трендами, которые выбрасывает рынок в области жилья, а сам создает новые тренды и задает вектор развития строительства в Рязанской области. На вопрос о планах на премию ответил, что потратит деньги на хобби. А главной радостью в труде строителя он назвал момент, когда задуманное получается именно так, как было запланировано, пусть даже работа кажется со стороны незначимой.

Завершился праздник неожиданно и трогательно. На сцену вышла трехлетняя Алиса Родина. Вместе с бабушкой она приготовила стихотворение-поздравление для строителей. Выступление стало настоящим сюрпризом для руководства компании: Алиса оказалась дочерью сотрудницы «Зеленого сада». Андрей Оришкевич спросил у зала, чей это ребенок, и когда мать девочки подняла руку, управляющий директор прямо на сцене объявил, что повышает ей зарплату в два раза.