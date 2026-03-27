На бывшего подрядчика строительства школы в Рязани хотят завести уголовное дело. Об этом 27 марта сообщили в Telegram-канале Антикоррупционного комитета региона.

В феврале 2026 года сотрудники комитета нашли нарушения в действиях подрядной организации при строительстве школы в микрорайоне Дашково-Песочня. Контракт расторгнут. Информация направлена в прокуратуру.

«Главе администрации города Рязани рекомендовано обратиться в правоохранительные органы по вопросу возбуждения уголовного дела в отношении руководителя подрядной организации», — говорится в сообщении.

Напомним, о начале строительства школы на 1650 мест в Песочне говорилось в ноябре в 2025 года. Позже выяснилось, что зимой работы практически не велись.

Рязанский вице-губернатор Артем Бранов заявлял, что строительство школы в ДПР-7 «вызывает опасение».

В марте стало известно, что мэрия расторгла контракт с подрядчиком.

