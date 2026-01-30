Рязань
Мэрия ответила на жалобу рязанцев на затянувшееся строительство школы в ДПР 7
В комментариях под постом вице-губернатора Артема Бранова местный житель выразил недовольство тем, что генподрядчик с мая не выполняет работы. По его словам, на стройплощадке лишь выкопали часть котлована, который затем залили водой. Сейчас же все засыпано снегом. В ответ администрация города подтвердила, что осведомлена о ситуации и ведет активную работу с подрядчиком. «Подрядчика обязали возобновить полномасштабные работы и исправить положение на объекте к концу текущего месяца», — говорится в сообщении. Кроме того, мэрия отметила, что усилила контроль за исполнением контракта и расходованием бюджетных средств.

Администрация Рязани ответила на жалобу местных жителей, касающуюся строительства школы в микрорайоне ДПР 7.

В комментариях под постом вице-губернатора Артема Бранова рязанец выразил недовольство тем, что генеральный подрядчик с мая не выполняет работы. По его словам, на стройплощадке лишь выкопали часть котлована, который затем залили водой. «Теперь и основание котлована проморозили и засыпало все снегом! Жуть!», — уточняет местный житель.

В ответ администрация города подтвердила, что осведомлена о ситуации и ведет активную работу с подрядчиком. «Подрядчика обязали возобновить полномасштабные работы и исправить положение на объекте к концу текущего месяца», — говорится в сообщении. Кроме того, мэрия отметила, что усилила контроль за исполнением контракта и расходованием бюджетных средств.

Администрация также пообещала информировать о дальнейших решениях и ходе работ.

Напомним, в ноябре в Рязани началось строительство школы на 1650 мест.

Фото: Татьяна Картышкова.