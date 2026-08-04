HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле

Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу. А есть те, которые задают настроение каждой поездке.

Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу. А есть те, которые задают настроение каждой поездке.

HAVAL F7x — динамичный кроссовер для тех, кто ценит эффектный дизайн, современные технологии и уверенность за рулём. Его стремительный силуэт, покатая линия крыши и спортивные детали сразу выделяют автомобиль в городском потоке.

Это модель, которая не пытается понравиться всем. Она создана для тех, кто привык выбирать яркое.

Под капотом HAVAL F7x — мощный двухлитровый турбированный двигатель, работающий в паре с современной роботизированной коробкой передач. Такая комбинация обеспечивает уверенный разгон, быструю реакцию автомобиля и комфортное движение как в городе, так и на трассе.

Полный привод и несколько режимов движения помогают адаптироваться к различным дорожным условиям. Снег, мокрый асфальт, загородная дорога или плотный городской поток — HAVAL F7x позволяет сохранять контроль и получать удовольствие от управления.

Салон автомобиля продолжает его выразительный характер. Водителя встречают цифровая приборная панель, большой мультимедийный экран, удобная посадка и продуманная эргономика. Современные электронные системы помогают контролировать обстановку вокруг автомобиля, а камеры кругового обзора делают парковку и маневрирование проще.

Комфорт предусмотрен не только для водителя, но и для пассажиров. Просторный салон, климат-контроль, подогревы и другие функции делают HAVAL F7x удобным автомобилем для ежедневных поездок, семейных маршрутов и дальних путешествий.

Отдельное внимание в HAVAL уделяется безопасности. В зависимости от комплектации автомобиль может быть оснащён адаптивным круиз-контролем, системой контроля слепых зон, удержанием в полосе, автоматическим экстренным торможением и другими интеллектуальными помощниками.

Почему выбирают HAVAL?

Бренд сочетает современные технологии, выразительный дизайн, адаптацию автомобилей к российским условиям и развитую систему официального обслуживания. Это автомобили, рассчитанные не только на красивую презентацию, но и на реальную повседневную эксплуатацию.

Познакомиться с HAVAL F7x лично, узнать актуальные условия покупки и записаться на тест-драйв можно в официальном дилерском центре «Автоимпорт».

Рязань, Московское шоссе, 22Б

+7 (4912) 57-55-21

HAVAL F7x — добавьте эмоциям оборотов.

Комплектации, характеристики и доступные функции автомобилей могут различаться. Подробную информацию уточняйте в дилерском центре «Автоимпорт».