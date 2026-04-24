Мэрия Рязани подала в суд на подрядчика, который строил новую школу в Песочне

Администрация города обратилась в суд с иском к подрядчику, который должен был построить школу в районе ДПР-7, 7А. Информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда региона.

Согласно документу, мэрия потребовала взыскать с ООО «АМТ-Групп» выплаченный аванс в размере 482 миллионов 968 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами — 3 миллиона 366 тысяч рублей.

Однако суд оставил иск без движения, потому что он подан с нарушением требований. Мэрия может исправить заявление до 15 июня 2026 год и обратиться повторно.

Администрации необходимо предоставить документы, подтверждающие заключение контракта с подрядчиком. Изначально к иску приложили неподписанную копию договора. Также нужно подтвердить, что подрядчику направлено решение об одностороннем отказе от контракта.

В свою очередь ООО «АМТ-Групп» обратилось в Арбитражный суд с иском к мэрии. Компания потребовала признать незаконным решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

Напомним, школа на 1650 мест появится на улице Шереметьевской около ЖК «Космос». Первый тендер на строительство объекта за 2,2 млрд рублей объявили в апреле 2025 года. Учреждение должны были сдать к лету 2027 года.

Позже жители возмутились затянувшимся строительством школы, в ответ в мэрии заявили, что «подрядчика обязали возобновить полномасштабные работы и исправить положение на объекте».

Во время прямого эфира рязанский вице-губернатор Артем Бранов заявил, что строительство школы в ДПР-7, 7А «вызывает опасение, потому что кроме котлована там ничего нет».

В марте 2026 года стало известно, что контракт с подрядчиком расторгли. Он внесен в список недобросовестных.

Спустя время объявили новый тендер на строительство школы в Песочне. Стоимость работ увеличилась до 2,3 млрд рублей. Изменился и срок сдачи объекта с лета на зиму — декабрь 2027 года.