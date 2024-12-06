Новую школу в Дашково-Песочне построят около ЖК «Космос»

Новая школа рассчитана на 1650 мест.

Новую школу в Дашково-Песочне построят около ЖК «Космос». Об этом горадминистрация сообщила в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

Рязанцы поинтересовались, когда и где будет построена школа на 1650 мест в ДПР-7.

«Строительство новой школы в ДПР-7, 7А планируем на территории у ЖК „Космос“», — написали в ответ в мэрии.

Напомним, ранее Малков назвал сумму, требующуюся на строительство школы в ДПР-7, 7А и сообщил, что благодаря федеральной поддержке, школу начнут строить в 2025 году.