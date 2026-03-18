Мэрия расторгла контракт с подрядчиком строительства школы в Рязани

В Рязани расторгли договор с компанией, строившей школу на 1650 мест в ДПР-7 и 7А. Об этом сообщили на официальном сайте гордумы.

Подрядчик внесен в список недобросовестных. Администрация Рязани планирует новый тендер на строительство до 27 марта. Заявки будут приниматься до конца апреля, контракт может быть подписан. Сроки завершения проекта останутся прежними.

Ранее власти заявили, что строительство школы в ДПР-7 «вызывает опасение».

Напомним, строительство школы на 1650 мест в Песочне началось в ноябре в 2025 года. Позже выяснилось, что зимой работы практически не велись.

Фото: Татьяна Картышкова.