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Строительство еще одной школы в Рязани проконтролируют за 36 миллионов рублей
На осуществление контроля за ходом строительства школы в Песочне выделили 35 миллионов 980 тысяч 417 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, исполнитель должен проверять качество строительных работ, применяемых материалов и оборудования, а также фиксировать возникающие отклонения от проекта, вносить замечания в журнал и информировать заказчика о нарушениях. Заказчиком выступило управление капитального строительства горадминистрации. Срок оказания услуг завершится 25 августа 2027 года.

На осуществление контроля за ходом строительства школы в Песочне выделили 35 миллионов 980 тысяч 417 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, исполнитель должен проверять качество строительных работ, применяемых материалов и оборудования, а также фиксировать возникающие отклонения от проекта, вносить замечания в журнал и информировать заказчика о нарушениях.

Заказчиком выступило управление капитального строительства горадминистрации.

Срок оказания услуг завершится 25 августа 2027 года.

Речь идет о новой школе на 1650 мест около ЖК «Космос» в районе ДПР-7. Напомним, на строительство образовательного учреждения объявили тендер, сумма которого составляет 2 миллиарда 223 миллиона 445 тысяч рублей. Работы начнут выполнять в 2025 году, завершат — в июле 2027 года.

Позже стало известно, что управление капитального строительства горадминистрации заключило соответствующий контракт с новосибирской компанией ООО «АМТ-ГРУПП». Подрядчик уже работал над строительством школ в Перми, Улан-Удэ, Кемерово.