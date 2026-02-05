Власти заявили, что строительство школы в ДПР-7 «вызывает опасение»

Рязанский вице-губернатор Артем Бранов заявил, что строительство школы в ДПР-7 «вызывает опасение». Об этом он заявил 5 февраля во время прямого эфира. «Работы ведёт не рязанский подрядчик. У нас тоже вызывает опасение этот объект, потому что кроме котлована там ничего нет. Мы уже с прокуратурой и правоохранительными органами провели совещания, если подрядчик в ближайшее время работы не активирует, то расторгнем с договор с ним и будем искать другого. Это принципиальный и важный объект, деньги получены по особому решению президента, поэтому других вариантов быть не может», — отметил политик. Напомним, строительство школы на 1650 мест в Песочне началось в ноябре в 2025 года. Позже выяснилось, что зимой работы практически не велись.

Рязанский вице-губернатор Артем Бранов заявил, что строительство школы в ДПР-7 «вызывает опасение». Об этом он заявил 5 февраля во время прямого эфира.

«Работы ведёт не рязанский подрядчик. У нас тоже вызывает опасение этот объект, потому что кроме котлована там ничего нет. Мы уже с прокуратурой и правоохранительными органами провели совещания, если подрядчик в ближайшее время работы не активирует, то расторгнем с договор с ним и будем искать другого.

Это принципиальный и важный объект, деньги получены по особому решению президента, поэтому других вариантов быть не может», — отметил политик.

Напомним, строительство школы на 1650 мест в Песочне началось в ноябре в 2025 года. Позже выяснилось, что зимой работы практически не велись.

Фото: Татьяна Картышкова.