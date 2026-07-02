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Подрядчик, который не может достроить школу 2 года, возьмется за новую в Песочне
Определен подрядчик для продолжения строительства новой школы в микрорайоне ДПР-7, 7а на улице Шереметьевской. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Контракт заключат с производственным кооперативом «Квант». Цена работ осталась прежней — 2,3 миллиарда рублей. «Квант» строит школу в Олимпийском городке. Планируется, что там «школа будет готова и откроет свои двери для учеников 1 сентября 2026 года». Контракт с подрядчиком ПК «Квант» на строительство учреждения заключили осенью 2022 года. На выполнение работ выделили 1,5 млрд рублей. Изначально сдать объект в эксплуатацию должны были в 2024 году.

Определен подрядчик для продолжения строительства новой школы в микрорайоне ДПР-7, 7а на улице Шереметьевской. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Контракт заключат с производственным кооперативом «Квант». Цена работ осталась прежней — 2,3 миллиарда рублей.

«Квант» строит школу в Олимпийском городке. Планируется, что там «школа будет готова и откроет свои двери для учеников 1 сентября 2026 года». Контракт с подрядчиком ПК «Квант» на строительство учреждения заключили осенью 2022 года. На выполнение работ выделили 1,5 млрд рублей. Изначально сдать объект в эксплуатацию должны были в 2024 году.

В конце мая губернатор рассказывал о проблемах строительства соцобъектов в регионе. Среди прочего, мэрия Рязани подала в суд на подрядчика ООО «АМТ-Групп», который строил новую школу в Песочне. До этого с ООО контракт расторгли, объявив его недобросовестным.

Согласно документам, подрядчик должен подготовить территорию, котлован, сконструировать здание, возвести объект, выполнить работы по наружным и внутренним инженерным системам, оформить фасады. После завершения строительства школы необходимо произвести благоустройство территории. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 15 декабря 2027 года.

Также мэрия судилась с «Квантом» из-за школы № 76 в Кальном. Тогда власти потребовали взыскать штраф в размере 4 млн 576 тысяч рублей, а также устранить по гарантии выявленные дефекты на объекте.