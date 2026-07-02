Подрядчик, который не может достроить школу 2 года, возьмется за новую в Песочне

Определен подрядчик для продолжения строительства новой школы в микрорайоне ДПР-7, 7а на улице Шереметьевской. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Контракт заключат с производственным кооперативом «Квант». Цена работ осталась прежней — 2,3 миллиарда рублей. «Квант» строит школу в Олимпийском городке. Планируется, что там «школа будет готова и откроет свои двери для учеников 1 сентября 2026 года». Контракт с подрядчиком ПК «Квант» на строительство учреждения заключили осенью 2022 года. На выполнение работ выделили 1,5 млрд рублей. Изначально сдать объект в эксплуатацию должны были в 2024 году.